Tưởng chỉ là tình tiết trong phim, kiến thức từ Conan bất ngờ cứu mạng người đàn ông Nhật Bản

Một bộ phim hoạt hình tưởng chừng chỉ mang tính giải trí lại trở thành kiến thức sinh tồn trong tình huống nguy hiểm ngoài đời thực. Ngày 8/11, một người đàn ông Nhật Bản có tài khoản X là @nozinozi053 chia sẻ câu chuyện thoát chết sau khi ôtô bất ngờ lao xuống sông, trong đó anh cho biết mình đã nhớ lại một phân cảnh trong Thám tử lừng danh Conan để tìm cách thoát thân.

Theo chia sẻ của người này, vụ tai nạn xảy ra sau khi xe anh va chạm với một phương tiện khác đang di chuyển gần khu vực nghĩa trang. Cú va chạm khiến chiếc ôtô mất kiểm soát và lao xuống vùng nước sâu.

Bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang chìm, người đàn ông thừa nhận khoảng 20 giây đầu tiên anh gần như nghĩ rằng mình không thể sống sót. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một phân cảnh trong bộ anime Conan bất chợt hiện lên trong đầu.

Bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang chìm, người đàn ông thừa nhận khoảng 20 giây đầu tiên anh gần như nghĩ rằng mình không thể sống sót. Ảnh: Tofig.

Nhớ lại tình huống tương tự từng xem trên phim, anh bắt đầu lần mò tìm tay nắm cửa. Khi cảm nhận được cánh cửa có dấu hiệu chuyển động, người đàn ông dùng hết sức đẩy mạnh và cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Một người dân sống gần hiện trường sau đó đã hỗ trợ đưa anh lên bờ.

May mắn, người đàn ông không bị thương nghiêm trọng, dù chiếc ôtô bị hư hỏng hoàn toàn. Trong một bài đăng tiếp theo, anh còn hài hước kể rằng mình đã mất chiếc áo khoác yêu thích khi nó bị nước cuốn trôi. Anh gửi lời cảm ơn đến tác giả bộ truyện Conan vì phân cảnh đã giúp mình nhớ ra cách xử lý trong thời khắc sinh tử.

Phân cảnh mà người đàn ông nhắc đến nằm trong tập 1078 của Thám tử lừng danh Conan, có tên “Âm mưu của tổ chức Áo đen (Đổ bộ)”, phát sóng ngày 1/4/2023.

Trong tập phim, đặc vụ FBI Andre Camel bị tổ chức Áo đen truy đuổi và rơi xuống biển cùng chiếc ôtô. Khi mắc kẹt dưới nước, Camel phát hiện cửa xe không thể mở do áp lực nước bên ngoài. Conan sau đó hướng dẫn anh tận dụng túi khí còn lại trong khoang xe để thở, đồng thời chờ nước tràn vào bên trong nhằm cân bằng áp suất trước khi tìm cách mở cửa thoát ra.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự mừng rỡ khi người đàn ông may mắn sống sót, đồng thời nhắc lại phân cảnh từng khiến họ ấn tượng khi xem bộ anime này.

Dù vậy, tình tiết trong phim không nên được xem là hướng dẫn sinh tồn áp dụng trực tiếp ngoài đời thực. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), khi ôtô rơi xuống nước, người ngồi bên trong cần nhanh chóng tháo dây an toàn, hạ hoặc phá cửa kính bên hông và thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Việc chờ nước tràn đầy khoang xe để cân bằng áp suất chỉ nên được xem là phương án cuối cùng, bởi quá trình này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.

Vụ việc một lần nữa cho thấy đôi khi những chi tiết tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thế giới hư cấu lại có thể để lại dấu ấn đáng nhớ trong đời thực. Với người đàn ông Nhật Bản, một tập phim Conan có lẽ đã trở thành ký ức mà anh không bao giờ quên.

Nguồn: Dexerto, SAYS, AAA



