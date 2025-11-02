Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

02-11-2025 - 20:20 PM | Thị trường

Bức tượng ''Phúc Long Tụ Bảo" mạ vàng 24K do một doanh nghiệp kinh doanh vàng chế tác, đang được bày bán tại Hội chợ Mùa Thu 2025 với mức giá 558 triệu đồng.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 2/11, thời tiết Hà Nội mưa rét song các gian hàng tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - năm 2025 vẫn đông kín người.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 2.

Không gian Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đông đúc, nhộn nhịp thu hút hàng nghìn du khách tham quan.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 3.

Nhiều gian hàng đang trưng bày các sản phẩm độc, lạ, thu hút người xem. Bức tượng ''Phúc Long Tụ Bảo" do một doanh nghiệp kinh doanh vàng chế tác được bày bán với mức giá 558 triệu đồng.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 4.

Tượng được làm bằng đồng, kết hợp phủ vàng 24k bằng công nghệ nano, mang tới giá trị thẩm mỹ tinh xảo.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 5.

Theo lý giải, hình tượng Rồng vàng uy nghi, dũng mạnh, đại diện cho quyền lực được đặt trên Hồ lô Tài lộc, là biểu tượng của sự tích lũy của cải, bảo hộ sức khỏe và giải phóng tai ương.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 6.

Tác phẩm này tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến đỉnh cao, tài chính sung túc và mọi sự bình an may mắn trong cuộc sống.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 7.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 8.

Một số tác phẩm được mạ vàng 24K tinh xảo cũng được doanh nghiệp rao bán với mức giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 9.

Các tác phẩm mạ vàng nổi bật, khiến nhiều người phải dừng lại để ngắm nhìn.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 10.

Tranh "Mã Đáo Thành Công" với phần họa tiết ngựa nổi được mạ vàng 24K, bán với mức giá 89 triệu đồng

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 11.

Chiếc vòng bằng kim cương và đá sapphire đang được bán với giá 2,5 tỷ đồng.

Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025- Ảnh 12.

Một chiếc nhẫn kim cương có mức giá 500 triệu đồng.

Theo Hiếu Nguyễn

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loài cây gia vị quý của thế giới Việt Nam đang trồng bạt ngàn: Từ vỏ đến lá đều hái ra tiền, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương của thế giới

Loài cây gia vị quý của thế giới Việt Nam đang trồng bạt ngàn: Từ vỏ đến lá đều hái ra tiền, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương của thế giới Nổi bật

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng Nổi bật

Không ít đại lý tạm ngưng thu mua tiêu và nại lý do này

Không ít đại lý tạm ngưng thu mua tiêu và nại lý do này

19:28 , 02/11/2025
Chuyên gia review: "Không iPhone hay Samsung, tôi dùng mẫu điện thoại này 1 tuần mà chỉ phải sạc có 4 lần"

Chuyên gia review: "Không iPhone hay Samsung, tôi dùng mẫu điện thoại này 1 tuần mà chỉ phải sạc có 4 lần"

18:09 , 02/11/2025
Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt

Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt

18:08 , 02/11/2025
Xe máy điện giá thấp nhất thị trường

Xe máy điện giá thấp nhất thị trường

16:57 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên