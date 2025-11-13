Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Bấy lâu nay, khi nhắc đến thực phẩm chống oxy hóa, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến trà xanh. Nhưng ít ai ngờ rằng, một loại lá mọc phổ biến ở khắp vùng quê Việt Nam, chỉ khoảng 30.000 đồng một ký ngoài chợ, lại đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh. Đó chính là lá chùm ngây, loại thực phẩm bình dân nhưng lại vô cùng lợi hại cho sức khỏe.

Nhỏ mà có võ: Lá chùm ngây, siêu thực phẩm giá rẻ của người Việt

Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera, là loại cây quen thuộc ở nhiều vùng quê. Ở nước ngoài, nó được gọi bằng nhiều cái tên mỹ miều như cây thần diệu hay cây của sự sống vì chứa tới 46 loại chất chống oxy hóa cùng hàng chục vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Theo một số nghiên cứu từ các trung tâm dược học khu vực châu Á, hoạt tính chống oxy hóa của lá chùm ngây rất cao nhờ chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid. Đây là hai nhóm chất giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nếu trà xanh là ứng viên sáng giá thì chùm ngây chính là đối thủ nặng ký thực sự trong bảng xếp hạng chống oxy hóa tự nhiên.

Giá chỉ bằng bó rau, nhưng dinh dưỡng thì gấp nhiều lần

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là giá lá chùm ngây tươi ngoài chợ Việt chỉ dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký, rẻ ngang các loại rau ăn lá phổ biến. Dạng bột sấy khô hoặc hữu cơ cao cấp có thể lên đến hơn 200.000 đồng một ký, nhưng mức giá này vẫn rất mềm nếu so với những loại superfood nhập khẩu như cải xoăn hoặc matcha Nhật.

Trong 100 gram lá chùm ngây có

- Vitamin C gấp 7 lần cam

- Canxi gấp 4 lần sữa

- Sắt gấp 3 lần rau chân vịt

- Và lượng chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với trà xanh trong cùng khối lượng

Nhờ đó, loại lá bình dân này hỗ trợ rất tốt cho hệ miễn dịch, tim mạch, da và tóc, đồng thời giúp cơ thể trẻ lâu hơn nhờ khả năng kháng viêm và chống lão hóa tế bào.

Cách dùng lá chùm ngây: dễ, ngon và bổ

Lá chùm ngây non có thể chế biến được nhiều món ăn dân dã mà bổ dưỡng như

- Nấu canh tôm hoặc thịt băm, vị ngọt nhẹ và rất dễ ăn

- Xào trứng hoặc xào tỏi, giữ nguyên vị béo bùi đặc trưng

- Phơi khô làm trà hoặc xay thành bột để pha nước uống hằng ngày

- Trộn vào sinh tố hoặc cháo để tăng dưỡng chất mà không hề đắng

Lưu ý khi sử dụng

Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng người dùng cần lưu ý khi sử dụng lá chùm ngây. Không nên ăn quá nhiều trong một bữa vì hàm lượng dinh dưỡng cao có thể gây khó tiêu hoặc đầy bụng. Phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh mãn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Khi mua, nên chọn lá tươi, xanh, không bị dập úng hay héo vàng. Tránh mua loại để lâu hoặc có mùi lạ. Lá chùm ngây tươi nên dùng trong vòng 2 đến 3 ngày hoặc có thể rửa sạch, trụng sơ rồi bảo quản ngăn đá để dùng dần.

Ngoài ra, không nên nấu chùm ngây quá kỹ vì nhiệt cao làm mất nhiều vitamin và chất chống oxy hóa. Với dạng bột, cần bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ trọn dưỡng chất.



