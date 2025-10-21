"Chất chống oxy hóa tự nhiên" nằm trong 5 món này: Phụ nữ sau tuổi 35 ăn mỗi tuần để da hồng hào, không còn vẻ già nua

Tuần trước, bạn thân Tiểu Lâm của tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi tại một bữa tiệc và hỏi: "Dạo này bạn dùng sản phẩm chăm sóc da thần kỳ nào thế? Trông da bạn đẹp quá!".

Tôi mỉm cười bí ẩn và nói: "Không có sản phẩm chăm sóc da thần kỳ nào cả. Tôi chỉ đang dành công sức chăm sóc da của mình dựa vào bàn ăn thôi".

Người ta nói tuổi 35 là một bước ngoặt, có người lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, có người lại rạng rỡ hơn theo tuổi tác. Nhưng vẻ đẹp đích thực đến từ những gì bạn ăn. 5 món ăn nhà làm tôi chia sẻ hôm nay chính là "bí quyết làm đẹp" trong bếp nhà tôi, những công thức đơn giản nhưng bổ dưỡng nấu hàng tuần.

1. Phiên bản nâng cấp của trứng bác cà chua

Ai có thể ngờ rằng món trứng bác với cà chua, món mà gia đình nào cũng có thể làm, lại thực sự là vũ khí làm đẹp thần kỳ?

Bí quyết nằm ở việc chọn cà chua chín và trứng gà thả vườn. Lycopene chín có hàm lượng lycopene cao hơn. Khi kết hợp với protein chất lượng cao trong trứng, nó giống như cà phê kết hợp với sữa - một sự kết hợp hoàn hảo.

Tôi làm theo cách hơi khác một chút:

Đầu tiên, xào trứng cho đến khi chín 80% thì đổ ra, sau đó xào cà chua cho đến khi chín. Bước quan trọng là thêm một chút sốt cà chua không phải để tăng hương vị mà để làm sáng màu và tăng giá trị dinh dưỡng. Cuối cùng, cho trứng vào và xào nhẹ, phủ đều từng quả trứng bằng màu đỏ của cà chua.

Trước khi ăn, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên, màu đỏ, vàng, xanh lá cây trông thật bắt mắt. Vị chua ngọt hấp dẫn đến nỗi ngay cả trẻ con cũng thích thú.

2. Súp khoai lang tím và nấm tuyết

Lần đầu tiên uống món súp này, tôi đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của nó, màu tím nhạt, giống như ánh sáng buổi sáng.

Khoai lang tím giàu anthocyanin, còn nấm tuyết chứa nhiều gelatin, khiến chúng trở thành một trợ thủ làm đẹp tự nhiên. Phương pháp không thể đơn giản hơn:

Ngâm mộc nhĩ trắng 2 tiếng trước, xé nhỏ, cho vào nồi hầm cùng khoai lang tím thái hạt lựu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa và ninh trong 40 phút, cho đến khi mộc nhĩ trắng tiết ra gelatin và khoai lang tím tan chảy trong nước dùng.

Tôi thích nấu một nồi súp trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi uống một bát súp ấm và toàn thân được thư giãn. Da tôi được dưỡng ẩm và tâm trạng cũng rất tốt.

3. Bông cải xanh xào tỏi

Bông cải xanh là một loại thực phẩm quý, nhưng nhiều người lại không biết cách nấu. Nó quá sống hoặc quá nhão, thật lãng phí một nguyên liệu tốt như vậy.

Mẹo nhỏ của tôi: Thêm vài giọt dầu ăn và một chút muối khi chần. Bằng cách này, bông cải xanh sẽ vẫn giòn và xanh mà không bị mất chất dinh dưỡng. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh để giữ được độ giòn.

Làm nóng chảo với một ít dầu, phi tỏi băm nhỏ, sau đó nhanh tay cho bông cải xanh đã chần vào xào. Chỉ cần 30 giây là giữ được độ tươi và mềm của bông cải. Cuối cùng, rắc tiêu đen lên trên. Đây là một món ăn đơn giản nhưng ngon miệng mà bạn sẽ không muốn dừng lại.

4. Cá hồi hấp

Trong số các loại hải sản, cá hồi là loại tôi yêu thích nhất. Không chỉ vì màu đỏ cam trông thật rực rỡ, mà còn vì nó giàu omega-3, một loại "chất dưỡng ẩm" cho da.

Hấp là cách tốt nhất để giữ nguyên hương vị ban đầu:

- Rửa sạch phi lê cá hồi, thấm khô bằng khăn giấy và rắc gừng thái lát lên trên. Khi nước sôi, hấp cá hồi trên lửa lớn trong sáu đến tám phút. Tắt bếp và đun liu riu thêm hai phút . Bằng cách này, cá sẽ mềm hoàn hảo mà không bị nát.

- Đừng lãng phí nước cá hấp, hãy thêm một chút nước tương cá hấp và dầu nóng, rồi rưới lên cá. Tiếng xèo xèo, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Cá tan chảy trong miệng, ngon đến nỗi ngay cả trẻ em không thích cá cũng có thể ăn gần hết.

5. Sữa đậu nành óc chó và táo đỏ

Từ khi mua máy xay sinh tố, tôi không thể thiếu cốc sữa đậu nành này vào bữa sáng.

Lấy một nắm đậu nành, hai quả óc chó và ba quả táo đỏ, bỏ lõi, rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố. Thêm nước và chọn chế độ làm sữa đậu nành. Sau 20 phút, bạn sẽ có một cốc sữa đậu nành thơm ngon, sánh mịn.

Hương thơm của quả óc chó và vị ngọt của táo đỏ khiến việc thêm đường trở nên không cần thiết. Một tách trà ấm nóng vào buổi sáng đánh thức tôi và từng tế bào như được đánh thức. Thỉnh thoảng tôi thêm vài quả táo đỏ. Chúng có vị ngọt tự nhiên đủ để đánh thức vị giác đang ngủ yên của tôi.

Tôi đã ăn 5 món trên thế nào?

Tôi thường sắp xếp 5 món ăn này như thế này:

Bắt đầu tuần mới với sữa đậu nành óc chó vào thứ 2; thay đổi khẩu vị với cá hồi hấp vào thứ 3; làm trứng bác cà chua vào thứ 4; vừa nhanh vừa ngon; tự thưởng cho mình một buổi tối nhẹ nhàng với súp khoai lang tím hấp và nấm tuyết vào thứ 5; cho dạ dày của bạn được nghỉ ngơi với bông cải xanh xào tỏi vào thứ 6.

Điều quan trọng không phải là ăn cùng một bữa mỗi lần, mà là hình thành thói quen luân phiên các bữa ăn. Cũng giống như việc cần thay đổi danh sách nhạc, bạn cũng nên thay đổi bữa ăn thường xuyên để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

(Ảnh minh họa: Internet)