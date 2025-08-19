Tựu trường nhẹ tênh với ưu đãi thẻ tín dụng VIB cho học phí, đồ công nghệ, xe điện

Trả góp học phí 0% và hoàn tiền đến 10% cho chi tiêu giáo dục

VIB mang đến chương trình trả góp học phí 0% lãi suất qua thẻ tín dụng, giúp phụ huynh dễ dàng chia khoản chi phí lớn thành khoản thanh toán nhỏ hàng tháng. Nổi bật nhất là dòng thẻ VIB Family Link với ưu đãi kép: vừa được hoàn tiền 10%, tối đa đến 12 triệu đồng/năm, cho các chi tiêu giáo dục, y tế, bảo hiểm, vừa được tham gia trả góp 0% cho chi tiêu giáo dục.

Với các dòng thẻ tín dụng khác của VIB, phụ huynh có thể thanh toán học phí và đăng ký trả góp một cách linh hoạt qua nhiều hình thức: trả góp cho từng giao dịch, trả góp trên một phần dư nợ hoặc trả góp trên toàn bộ dư nợ thẻ. Việc đăng ký vô cùng đơn giản, chỉ cần liên hệ hotline VIB hoặc thực hiện ngay trên ứng dụng MyVIB. Tra cứu phí trả góp tại đây.

VIB cũng hợp tác với hàng loạt cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu như British Council, ILA, Apollo English, VUS… đem đến ưu đãi trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt, tối đa tới 36 tháng.

Giảm đến 1 triệu cho đơn trả góp 0% khi mua laptop, máy tính bảng

Laptop, máy tính bảng là hành trang không thể thiếu của học sinh, sinh viên hiện đại. VIB đã hợp tác với nhiều hệ thống bán lẻ công nghệ lớn như CellphoneS, FPT Shop, Apple Store Online, Nguyễn Kim, Hoàng Hà Mobile... để triển khai chương trình trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt lên tới 36 tháng. Chủ thẻ VIB cũng được giảm trực tiếp đến 1 triệu đồng cho mỗi đơn trả góp từ 30 triệu đồng tại Shopee.

Đặc biệt, chủ thẻ tín dụng VIB Ivy Card sẽ được nhân đôi điểm thưởng cho mọi giao dịch chi tiêu. Đây là dòng thẻ tín dụng dành riêng cho sinh viên, giúp các bạn chủ động hơn trong việc quản lý chi tiêu cá nhân. Sinh viên năm 3, 4 tại các trường đại học hoặc phụ huynh có thể đăng ký thẻ tín dụng cho con em mình hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng Max by VIB.

Ưu đãi xanh cho xe điện

VIB cũng khuyến khích lối sống xanh và hiện đại qua các ưu đãi dành cho phương tiện di chuyển. Khách hàng có thể mua xe đạp điện, xe máy tại các cửa hàng như Đạt Bike, Xedap.vn, Thế giới xe điện và hưởng chính sách trả góp 0%.

Đặc biệt, ngân hàng còn dành tặng ưu đãi giảm 50% (tối đa 250.000 VNĐ) khi người dùng nạp tiền sạc xe điện qua ứng dụng EBOOST.VN, góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển thân thiện với môi trường.

Đầu tư cho tương lai thông qua học tập là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì cùng những kế hoạch tài chính khả thi. Trong bối cảnh chi phí giáo dục ngày càng tăng, các chương trình ưu đãi của VIB không chỉ giải quyết bài toán tài chính trước mắt mà còn đồng hành lâu dài cùng các gia đình trên hành trình vun đắp tri thức cho thế hệ tương lai. Từ việc chia nhỏ học phí 0% lãi suất đến hoàn tiền cho các chi tiêu học tập thiết yếu, với thẻ tín dụng VIB mọi gia đình đều có thể đón năm học mới với tâm thế tự tin và thảnh thơi nhất.

Mở thẻ VIB qua Max app và tham khảo các chương trình ưu đãi học tập tại đây.