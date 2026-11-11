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Tuyển Việt Nam thắng đậm Thái Lan, màn phục hận ngọt ngào tại Gia Lai

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Tuyển Việt Nam thắng đậm Thái Lan, màn phục hận ngọt ngào tại Gia Lai

U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Thái Lan 3-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó có màn phục hận ngọt ngào và khởi đầu thuận lợi trên sân nhà.

Sau thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3, U23 Việt Nam đã có màn đáp trả không thể ấn tượng hơn. Được thi đấu trên sân nhà Pleiku, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân đối phương.

Dù U23 Thái Lan có đôi chút nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng trong những phút đầu, đội chủ nhà mới là những người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Lối chơi pressing tầm cao, phối hợp ít chạm và tốc độ trong những pha chuyển đổi trạng thái giúp U23 Việt Nam liên tục đặt hàng phòng ngự đối phương vào tình trạng báo động.

Phút 18, sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Nguyễn Minh Tâm bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan. Tiền đạo đang khoác áo HAGL cho thấy khả năng chọn vị trí và không chiến rất tốt trong tình huống này.

Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam càng chơi tự tin. Đội bóng áo đỏ liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý, trong đó Văn Thuận, Đăng Khoa và Bảo Long đều có những pha dứt điểm khiến hàng thủ Thái Lan phải vất vả chống đỡ.

Đến phút 45, Minh Tâm tiếp tục khiến khán giả Pleiku bùng nổ. Từ đường chuyền bên cánh phải của Cao Hoàng Minh, tiền đạo U23 Việt Nam thực hiện pha bay người đánh đầu tầm thấp đẹp mắt, đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Cú đúp của Minh Tâm giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Thái Lan bế tắc, U23 Việt Nam khẳng định sức mạnh

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đội chủ nhà không chỉ tạo ra sức ép trong tấn công mà còn cho thấy sự chắc chắn khi tổ chức phòng ngự.

Dù U23 Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, những phương án triển khai bóng của đội khách lại thiếu sự đột biến. Các cầu thủ Việt Nam tổ chức bọc lót tốt, hạn chế khoảng trống và không cho đối phương có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.

Thậm chí, U23 Việt Nam còn có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 50, Quang Duyệt tung cú sút xa buộc thủ môn Thái Lan phải trổ tài cứu thua. Hai phút sau, đội chủ nhà tiếp tục đưa bóng về phía khung thành đối phương nhưng hậu vệ Thái Lan kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

Trong khi đó, những nỗ lực của đội khách chủ yếu đến từ các tình huống sút xa và đá phạt. Tuy nhiên, Cao Văn Bình cùng hàng phòng ngự Việt Nam đã duy trì được sự tập trung cần thiết.

Phút 86, bước ngoặt cuối cùng xuất hiện khi thủ môn U23 Thái Lan phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng thực hiện cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 87.

Đáng chú ý, Williams Minh Hoàng là một trong những nhân tố Việt kiều được chờ đợi ở đợt tập trung lần này. Việc cầu thủ này ghi bàn ngay trong trận ra quân là tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện.

Chiến thắng 3-0 trước Thái Lan mang đến nhiều hơn một kết quả thuận lợi cho U23 Việt Nam. Minh Tâm lập cú đúp, Williams Minh Hoàng ghi dấu ấn, trong khi những nhân tố như Cao Hoàng Minh, Văn Thuận, Đăng Khoa hay Quang Kiệt cũng có màn thể hiện đáng chú ý.

Đặc biệt, dù thời gian tập trung và chuẩn bị không dài, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự chủ động trong cách tổ chức lối chơi. Khả năng pressing, phối hợp tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự là những điểm sáng đáng ghi nhận.

Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +3, U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Gia Lai VTV Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt gặp U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11.

Một chiến thắng trước Thái Lan chắc chắn tạo cú hích tinh thần đáng kể, nhưng hai trận đấu tiếp theo mới là cơ hội để U23 Việt Nam tiếp tục kiểm chứng năng lực và hoàn thiện đội hình.

Đoàn Dự

Theo Đoàn Dự

Đời sống & Pháp luật

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