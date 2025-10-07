Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TVB lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cùng với đó, cổ đông sẽ bầu thành viên HĐQT độc lập.

Công ty cổ phần Chứng khoán T-Cap (MCK: TVB, sàn HoSE) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 3/10 đến 17h ngày 17/10/2025.

Cổ đông sẽ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TVB lên 100%. HĐQT Chứng khoán T-Cap cho biết, việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu TVB tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn.

TVB muốn phát hành cổ phiếu ESOP, bầu thành viên HĐQT độc lập- Ảnh 1.

Chứng khoán T-Cap tiền thân là Chứng khoán Trí Việt

Tiếp đến, HĐQT TVB trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thông qua việc bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Đối tượng phát hành gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của Công ty.

50% lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng và 50% lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Về vấn đề nhân sự, cổ đông sẽ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập Vũ Hoàng Sơn theo đơn từ nhiệm ngày 30/9/2025. Đồng thời, đại hội bầu bổ sung 01 thành viên thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2028.

Danh sách bầu ứng viên vào HĐQT là ông Lê Văn Cường, trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Kinh tế - Tài chính ngân hàng. Hiện ông Lê Văn Cường đang là Giám đốc Công ty Luật TNHH Tân Hưng.

