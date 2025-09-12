Tỷ giá, lãi suất từ nay đến cuối năm ra sao?

Áp lực cuối năm?

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,14 triệu tỷ đồng, tăng 11,08% so với cuối năm 2024. Ước tính trong năm nay, tín dụng tăng khoảng 20,19% - cao nhất trong nhiều năm (so với mức trung bình khoảng 14,5%).

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân đối với khoản vay mới hiện ở mức 6,38%, giảm gần 0,6% so với cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, tháng 8, tỷ giá chịu nhiều sức ép, trong khi lãi suất tiền đồng thấp hơn đáng kể, tạo ra xu hướng dịch chuyển vốn từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ. Đồng thời, giải ngân vốn vay nước ngoài chậm, trong khi nghĩa vụ trả nợ đến hạn tăng, làm tăng nhu cầu ngoại tệ.

Lãi suất đang chịu nhiều áp lực từ nay đến cuối năm.

Công ty Chứng khoán MB (MSB) cho biết, mặc dù đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm về cuối năm khi Fed nhiều khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất, song các áp lực nội tại vẫn sẽ là yếu tố chính góp phần thúc đẩy đà tăng của tỷ giá.

Đơn cử, nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp Việt lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp; dòng vốn FDI có thể chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan...

Theo đó, MBS dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 đồng/USD, phản ánh mức tăng 4,5% - 5% so với đầu năm.

MBS ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực nhiều hơn đối với lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, nhằm thu hút tiền gửi.

Đến cuối tháng 7, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với tháng trước, lên mức 4,89% (-16 điểm cơ bản so với đầu năm), trong khi lãi suất của nhóm các Ngân hàng Thương mại quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%.

Đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Lãi suất vẫn duy trì ổn định

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong suốt thời gian qua, nhà điều hành liên tục quán triệt các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, khẩn trương triển khai ngay các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất tiền gửi, cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu duy trì công bố công khai, minh bạch về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay, các chương trình tín dụng trên trang thông tin điện tử, giúp khách hàng thuận tiện tra cứu, tiếp cận.

Trong thời gian qua, ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất cho vay dù vẫn phải duy trì ổn định lãi suất huy động.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - nhận định, từ nay đến cuối năm, lãi suất sẽ giữ ổn định, trong khi tỷ giá giảm bớt áp lực do khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất từ nay đến cuối năm và tiếp tục giảm trong năm sau.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 273 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời và sáng tạo, bảo đảm phối hợp hài hòa với tài khóa để vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường chuyển đổi số để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số...

Ngân hàng Nhà nước xây dựng lộ trình thí điểm gỡ bỏ cơ chế "room" tín dụng, tiến tới áp dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo trước đó.

Trong điều hành tỷ giá, yêu cầu đặt ra là sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều hành linh hoạt, hiệu quả, cân bằng hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.