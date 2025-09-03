Mua ngoại tệ nhanh chóng trên MyVIB: Chủ động hành trình quốc tế, tránh cảnh chờ đợi, không lo tỷ giá

Mua ngoại tệ hợp pháp, minh bạch, tiện lợi chỉ trong 2 giờ

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, gần 10,7 triệu lượt công dân Việt Nam đã xuất cảnh, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với các hoạt động du lịch cá nhân và tập thể, số lượng người Việt đi công tác, du học và thăm thân tại nước ngoài cũng tăng trưởng, tạo ra nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ ngoại tệ hợp pháp và tin cậy. Trong bối cảnh đó, VIB ra mắt tính năng "Mua ngoại tệ tiền mặt" ngay trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, giúp người dùng chủ động mua ngoại tệ chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, có kết quả sau 2 giờ đăng ký, đồng thời linh hoạt chọn thời gian và điểm giao dịch VIB thuận tiện để nhận tiền.

Theo đó, khi có nhu cầu, bạn chỉ cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, hộ chiếu/visa còn hiệu lực, vé máy bay, sau đó truy cập ứng dụng MyVIB, nhấn vào tính năng "Mua ngoại tệ tiền mặt", thực hiện lần lượt các bước theo hướng dẫn để đăng ký. Sau 2 giờ làm việc, bạn sẽ nhận được thông báo kết quả từ MyVIB, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, bạn chỉ cần đến điểm giao dịch VIB mà bạn đã chọn để nhận tiền; hồ sơ chưa đạt điều kiện, hệ thống sẽ hướng dẫn bạn bổ sung. Nếu trước đây bạn phải nghỉ làm nửa ngày để đi mua ngoại tệ, thì giờ đây, bạn có thể tranh thủ đăng ký mua trên app và sau đó đến quầy giao dịch VIB để nhận tiền nhanh trong ít phút.

Các bước mua ngoại tệ tiền mặt trên MyVIB

Một mình đã dễ, theo nhóm cũng tiện – mình bạn có thể mua ngoại tệ thêm cho 5 người

Với tỷ giá được cập nhật theo thời gian thực ngay trên ứng dụng MyVIB, trước mỗi chuyến đi nước ngoài, bạn có thể chủ động tính toán ngân sách mà không lo rủi ro chênh lệch giữa thông báo và thực tế. Đặc biệt, MyVIB còn hỗ trợ bạn đại diện tối đa cho 5 người thân, bạn bè, khách hàng… để mua ngoại tệ trong cùng một lần giao dịch, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức khi chuẩn bị cho các đoàn khách, nhóm bạn hoặc gia đình.

Ví dụ, nếu gia đình bạn có 6 người chuẩn bị đi du lịch. Bạn chỉ cần tập hợp giấy tờ tùy thân, hộ chiếu/visa còn hiệu lực, vé máy bay của tất cả 6 thành viên, sau đó thực hiện việc đăng ký mua ngoại tệ tiền mặt cho bạn và 5 người còn lại theo các bước như trên. Chỉ với một tài khoản, bạn đã có thể đặt mua ngoại tệ tiền mặt cho cả đoàn 6 người.

Mọi thao tác đều hướng đến sự tiện lợi, an toàn và chủ động cho chính bạn

Không chỉ là số hóa một dịch vụ ngân hàng, tính năng "Mua ngoại tệ tiền mặt" trên MyVIB còn được thiết kế tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng nhóm khách. Theo đó, hạn mức mua ngoại tệ được tính toán dựa trên GDP/người của quốc gia mà khách hàng dự kiến đến, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Đây là cách tiếp cận giúp người dùng yên tâm khi mang tiền mặt ra nước ngoài sử dụng đúng mục đích, hợp pháp, nhất là trong các trường hợp phải chi tiêu nhiều ngày như học tập, công tác dài hạn, chữa bệnh...

Ngoài ra, quá trình giao dịch còn được tích hợp các lớp kiểm tra điện tử, lưu trữ chứng từ, thông báo trạng thái hồ sơ... giúp bạn luôn kiểm soát được tiến độ xử lý và dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ.

Theo VIB, tính năng này thể hiện cam kết của Ngân hàng trong việc tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính thông minh, phù hợp với hành vi người dùng hiện đại, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và an toàn tuyệt đối. Đây là một bước tiến trong việc mang đến trải nghiệm tiện lợi, thể hiện tư duy phát triển dịch vụ tài chính linh hoạt, an toàn và hợp pháp trong kỷ nguyên số của VIB.

Không còn những buổi sáng phải xin nghỉ phép và chờ đợi ở điểm giao dịch, không còn nỗi lo phải tìm nơi uy tín bán ngoại tệ, không còn áp lực nhờ người quen đổi hộ…, hành trình ra nước ngoài của bạn giờ đây sẽ bắt đầu với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng MyVIB.