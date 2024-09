Tỷ giá USD/VND bất ngờ tăng mạnh trước thời điểm Fed công bố quyết định lãi suất

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 17/9 ở mức 24.630 VND/USD, tăng mạnh 80 đồng so với phiên 16/9.

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Ghi nhận vào sáng nay (18/9), giá USD tại các ngân hàng đã được điều chỉnh tăng 80 – 120 đồng/USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 24.470 - 24.840 VND/USD, tăng 120 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua. VietinBank và BIDV cũng đều tăng 100 - 120 đồng, trong khi mức điều chỉnh của các ngân hàng tư nhân lớn như MB, ACB, Techcombank dao động trong khoảng 80 – 100 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD đang được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại 24.800 VND/USD ở chiều mua và 24.900 VND/USD ở chiều bán. So với mức ghi nhận sáng qua, giá USD tự do hiện cao hơn khoảng 50 đồng.

Về phía Nhà điều hành, tỷ giá trung tâm hôm nay (18/9) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.151 VND/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Trước đó, NHNN cũng đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 4 đồng trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.943 - 25.359 VND/USD.

Tỷ giá bán được Sở giao dịch cũng được Ngân hàng Nhà nước tăng 10 đồng, lên niêm yết ở mức 25.308 VND/USD, tiếp tục cao hơn tỷ giá trần khoảng 50 đồng. Trong khi đó, giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước được giữ nguyên ở mức 23.400 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND trong nước bất ngờ bật tăng trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới đang nóng lòng chờ đợi quyết định chính sách vào ngày 18/9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi ngân hàng trung ương này được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên sau hơn 4 năm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính đến sáng ngày 18/9 (theo giờ Việt Nam), xác suất cho đợt giảm 0,5 điểm % vào khoảng 63%, giảm đôi chút so với một ngày trước. Trong khi đó, xác suất cho mức giảm 0,25 điểm % là 37%.

Tuần trước, các nhà giao dịch từng đồng tình rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ 0,25 điểm %. Song, tình hình đã thay đổi đáng kể trong những ngày gần đây sau loạt tin tức trên truyền thông và bình luận của cựu Chủ tịch Fed chi nhánh New York William Dudley.

Trong một bài viết đăng tải trên Bloomberg Opinion, ông Dudley cho rằng các quan chức Fed nên hành động quyết liệt hơn, có nghĩa mức giảm lãi suất nên là 0,5 điểm %.