Tỷ lệ tán thành chỉ 2,85%, Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu giá tối thiểu 50.000 đồng/cp

Ngày 17/9, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) đã công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 về kế hoạch chào bán thêm 150 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cp, nhằm tăng vốn điều lệ thêm tối thiểu 7.500 tỷ đồng.

Kế hoạch này đã không được thông qua khi tỷ lệ tán thành chỉ đạt 2,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cụ thể, Becamex IDC đã nhận 136 phiếu biểu quyết đại diện cho hơn 1,017 tỷ cổ phần tương đương 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% số cổ phần tán thành phương án chào bán cổ phiếu.

Có 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không đưa ra ý kiến.

Hiện tại, UBND Tp.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) nắm 95,44% vốn cổ phần của Becamex IDC.

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến được phân bổ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Cây Trường (2.000 tỷ đồng), mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng (500 tỷ đồng), góp vốn vào các công ty thành viên (3.330 tỷ đồng, trong đó có 2.276 tỷ đồng vào liên doanh VSIP), và thanh toán nợ vay, trái phiếu đến hạn (1.670 tỷ đồng).

Trước đợt lấy ý kiến lần này, vào đầu năm 2025, Becamex IDC từng lên kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2025 nhưng sau đó phải tạm hoãn kế hoạch do thị trường không thuận lợi.

Trong lúc việc huy động vốn qua kênh cổ phiếu chưa thuận lợi, vào tháng 8, Becamex IDC đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, lãi suất 10,3% - 10,5%/năm.

Các lô trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, phục vụ mục tiêu cơ cấu lại các khoản nợ vay và trái phiếu đến hạn. Tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex IDC ở mức hơn 12.000 tỷ đồng.

Becamex IDC hiện là Nhà phát triển Bất động sản Công nghiệp và Đô thị hàng đầu Việt Nam với mạng lưới 25 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, điện, cảng, y tế và giáo dục.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán như CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC), Becamex IJC (mã IJC), Becamex ACC (mã ACC), Becamex BCE (mã BCE)…

Trước khi sáp nhập tỉnh thành, Becamex IDC được biết đến là "trùm" khu công nghiệp đất Bình Dương, đồng thời cũng là nhà phát triển hạ tầng số 1 Việt Nam với mạng lưới khu công nghiệp và đô thị tích hợp trên khắp Bình Dương cũ và cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam.

Với 7 khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 4.700 ha đang trực tiếp vận hành, Becamex IDC là chủ đầu tư khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Bình Dương cũ với hơn 30% thị phần cấp tỉnh và lớn thứ ba tại Việt Nam với 3,6% thị phần toàn quốc.

Ngoài ra, Becamex IDC còn tham gia liên doanh với doanh nhiệp Singapore để thành lập Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP, Becamex IDC sở hữu 49% vốn). VSIP là nhà phát triển khu công nghiệp và đô thị tích hợp hàng đầu Việt Nam bao gồm 12 dự án trên cả nước với tổng diện tích hơn 10.000 ha.

Năm 2024, Becamex IDC đã nhận Quyết định về việc phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.