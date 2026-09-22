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Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục

| | Tài chính quốc tế

Theo kết quả thăm dò của Reuters và Ipsos, tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục 32%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc thăm dò hoàn thành vào ngày 20/9, được tiến hành trong 4 ngày.

Kết quả cho thấy cử tri đang dần xa rời việc ủng hộ các thành viên đảng Cộng hòa cùng phe với ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội trong 2 năm tới.

Chỉ 1 tuần trước, 35% người Mỹ tán thành hiệu quả công việc của ông Trump, trong khi vào thời điểm nhậm chức hồi tháng 1/2025, con số này ở mức 47%.

Tín hiệu nguy hiểm nhất đối với Nhà Trắng là sự sụt giảm mạnh lòng trung thành trong nhóm cử tri cốt lõi của tổng thống.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump trong số các thành viên Đảng Cộng hòa đã giảm mạnh từ 82% xuống còn 73% trong 7 ngày qua.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất mãn của người Mỹ là tình hình kinh tế trong nước.

Lần đầu tiên, các cuộc thăm dò dư luận ghi nhận thời điểm mà đa số thành viên cùng đảng với tổng thống đánh giá tiêu cực các chính sách trong nước của ông.

51% đảng viên Cộng hòa được khảo sát bày tỏ sự không hài lòng với các biện pháp kiềm chế chi phí sinh hoạt của chính quyền, trong khi chỉ có 44% ủng hộ các bước này.

Người tiêu dùng ngày càng cảm thấy áp lực từ lạm phát và thu nhập thực tế giảm sút.

Các nhà phân tích của Reuters liên kết trực tiếp sự sụt giảm mạnh về kết quả bầu cử này với cuộc xung đột vũ trang kéo dài với Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Giá nhiên liệu tăng vọt tại các trạm xăng ở Mỹ đang ảnh hưởng đến người dân bình thường, làm suy yếu niềm tin của đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, các chuyên gia dự đoán tình trạng bất ổn chính trị trong nước tại Mỹ sẽ tiếp tục leo thang.

Theo Reuters

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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