Tỷ phú Larry Ellison - “bố già” của làng công nghệ

Nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison, và các nhà đầu tư khác nắm giữ phần lớn cổ phần trong hoạt động kinh doanh của ứng dụng TikTok tại Mỹ (Ảnh: Oracle PR/Flickr)

Ngày 10/9/2025, Larry Ellison vượt Elon Musk, trở thành người giàu nhất thế giới với gần 400 tỷ USD. Đằng sau sự trỗi dậy của “bố già công nghệ” là một câu chuyện thú vị về quyền lực, tài sản và tầm ảnh hưởng.

“Kiến trúc” ẩn giấu của sự giàu có

Gần 50 năm sau khi đồng sáng lập Oracle vào năm 1977, tài sản của tỷ phú Larry Ellison không được xây dựng bằng cách chạy theo những trào lưu tiêu dùng nhất thời, mà bằng cách phát triển, sở hữu và duy trì cơ sở hạ tầng thúc đẩy các cuộc cách mạng công nghệ.

Đối với các công ty gia đình khi bước vào kỷ nguyên AI, đây là lúc nhìn nhận cách tạo ra và gìn giữ của cải. Hành trình trở thành người giàu nhất thế giới của Larry Ellison làm nổi bật ba yếu tố then chốt và quan trọng với các gia tộc cũng như các nhà sáng lập - vị trí trong kim tự tháp kinh tế, cách cấu trúc quyền sở hữu và niềm tin, quá trình xây dựng sức ảnh hưởng và uy tín theo thời gian.

Đà tăng trưởng hiện tại của Oracle gắn liền với vị thế của hãng trong hạ tầng AI. Trong khi truyền thông tập trung vào các mô hình và ứng dụng hướng tới người tiêu dùng, Oracle lại cung cấp sức mạnh tính toán ở quy mô công nghiệp mà các công ty khác khó có thể tự xây dựng. Oracle hiện là động cơ thầm lặng phía sau cuộc đua AI, khi các cụm máy chủ của hãng đang được OpenAI, xAI và nhiều tập đoàn toàn cầu thuê để phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

Đây chính là “kiến trúc” ẩn giấu của nền kinh tế số. Giống như NVIDIA, với những con chip đã trở nên không thể thiếu cho việc huấn luyện AI, Oracle thu lợi nhuận từ việc cung cấp nền tảng hạ tầng. Vai trò của hãng ít được chú ý hơn so với những chatbot hay công cụ tạo ảnh mới nhất, nhưng lại bền vững hơn nhiều.

Tầm ảnh hưởng của Larry Ellison

Tài sản và sự giàu có của Larry Ellison cũng là một câu chuyện về quyền sở hữu khi ông nắm giữ hơn 40% cổ phần tại Oracle - một con số hiếm thấy đối với một công ty công nghệ. Đây là kết quả của những lần sang nhượng cổ phiếu tại Oracle. Tỷ lệ cổ phần của Larry Ellison do đó không ngừng gia tăng, đồng nghĩa với việc mức độ gắn bó của ông với vận mệnh công ty ngày càng sâu sắc hơn.

Với việc nắm giữ một tỷ lệ lớn cổ phần, giá trị tài sản ròng của Larry Ellison sẽ tăng hoặc giảm hàng tỷ USD theo từng biến động của giá cổ phiếu Oracle. Tuy nhiên, gần 50 năm sau khi sáng lập công ty, niềm tin của Larry Ellison đã song hành cùng sự ghi nhận của thị trường về vị thế chiến lược của Oracle.

Tỷ phú Larry Ellison và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ngày 21/1/2025 (Ảnh: Getty Images)

Ẩn sau sự giàu có còn là tầm ảnh hưởng của Larry Ellison. Các mối quan hệ của ông với giới lãnh đạo chính trị từ Washington đến Jerusalem, quyền sở hữu gần như toàn bộ đảo Lanai ở Hawaii, cùng vai trò của gia đình ông trong thương vụ Skydance - Paramount cho thấy vốn liếng, văn hóa và tầm ảnh hưởng luôn bổ trợ lẫn nhau. Với Larry Ellison, giá trị tài sản ròng không chỉ là nền tảng mang lại lợi nhuận tài chính mà còn là công cụ định hình các câu chuyện và hệ sinh thái.

Tầm ảnh hưởng có thể mở ra những cơ hội đầu tư hoặc quan hệ hợp tác mà nếu chỉ bằng nguồn vốn tài chính không thể mang lại được. Ngược lại, nếu sức ảnh hưởng và uy tín không tốt sẽ khiến giá trị công ty sụt giảm còn nhanh hơn cả những đợt suy thoái thị trường.

Chiến lược tài chính khác người

Theo hãng tin CNBC, một điều đặc biệt ở Larry Ellison là cách ông quản lý tài sản của mình, nhất là cách ông sử dụng cổ phiếu Oracle. Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền, cho phép ông duy trì quyền kiểm soát công ty và vẫn có tiền mặt để đầu tư và chi tiêu.

Trong khi nhiều CEO công nghệ khác chọn cách bán cổ phiếu để đa dạng hóa tài sản và giảm rủi ro, Larry Ellison lại chọn cách tiếp cận khác biệt, thể hiện sự tự tin vào giá trị của Oracle. Ông đã thực hiện một số giao dịch bán cổ phiếu trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng chủ yếu là để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu và thanh toán thuế.

Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền (Ảnh: Getty Images)

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Larry Ellison duy trì tỷ lệ sở hữu cao là chương trình mua lại cổ phiếu của Oracle. Trong 15 năm qua, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Oracle đã giảm 36%, điều này đã làm tăng tỷ lệ sở hữu của ông từ 23% lên 41%, mặc dù số lượng cổ phiếu mà ông nắm giữ không thay đổi. Cách làm đó cho thấy sự khéo léo trong việc quản lý tài sản của Ellison, khi ông không chỉ giữ vững vị thế của mình mà còn gia tăng giá trị tài sản.

Mặc dù có rủi ro nhưng chiến lược vay tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu của Ellison thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào giá trị của Oracle. Hội đồng Quản trị của Oracle cũng ủng hộ cách làm này, cho rằng các khoản vay chỉ được sử dụng cho các dự án kinh doanh cá nhân và không gây rủi ro đáng kể cho cổ đông.