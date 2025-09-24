Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm

24-09-2025 - 17:11 PM | Thị trường chứng khoán

New York, Hoa Kỳ – 22/9/2025 – Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet, nữ tỷ phú Việt Nam – đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm- Ảnh 1.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin (váy đen) chào mừng Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE

Chuyến thăm diễn ra ngay sau sự kiện lịch sử tại Seattle, nơi Vietjet tiếp nhận chiếc Boeing 737 đầu tiên trong hợp đồng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD – đơn hàng hàng không lớn nhất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong sự đón tiếp trọng thị của bà Lynn Martin – Chủ tịch NYSE, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam trong 30 năm qua, với các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, trong đó có Vietjet và HDBank. Bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu, hiện diện tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới ở New York, mở rộng kênh huy động vốn quốc tế và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm- Ảnh 2.

Hiện NYSE đang quản lý khoảng 2.400 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hóa gần 29 nghìn tỷ USD. Bà Lynn Martin – nữ Chủ tịch thứ hai trong lịch sử hơn 300 năm hoạt động của NYSE – chia sẻ về những bước phát triển của thị trường chứng khoán New York hơn 300 năm qua và khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vietjet và HDBank, khi tìm kiếm cơ hội tại thị trường vốn New York.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm- Ảnh 3.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ sớm bay tới nước Mỹ và rất hào hứng tìm hiểu cơ hội huy động vốn tại thị trường vốn New York – sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là khát vọng của Vietjet và HDBank, mà còn là ước mơ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn hội nhập toàn cầu.”

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm- Ảnh 4.

Hiện Vietjet và HDBank đều thuộc nhóm cổ phiếu VN30, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với tầm nhìn toàn cầu và chiến lược phát triển bền vững, việc học hỏi và tiến tới huy động vốn tại NYSE – biểu tượng quyền lực của tài chính thế giới – là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York – Thị trường tăng 48 điểm- Ảnh 5.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Vietjet cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo thêm dấu ấn cho một ngày đặc biệt.

Chuyến thăm NYSE không chỉ mở ra cơ hội mới cho Vietjet, HDBank và các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Theo Lan Chi

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Một công ty chứng khoán muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa Nổi bật

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng”

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng” Nổi bật

Cổ phiếu Thuduc House (TDH) tăng kịch trần sau tin thắng kiện vụ án hoàn thuế 365 tỷ đồng

Cổ phiếu Thuduc House (TDH) tăng kịch trần sau tin thắng kiện vụ án hoàn thuế 365 tỷ đồng

15:45 , 24/09/2025
Phiên 24/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 24/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 24/09/2025
Một doanh nghiệp bất động sản thắng kiện cơ quan thuế

Một doanh nghiệp bất động sản thắng kiện cơ quan thuế

15:29 , 24/09/2025
Cổ phiếu HDBank bất ngờ "tím lịm" sau khi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Cổ phiếu HDBank bất ngờ "tím lịm" sau khi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

14:28 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên