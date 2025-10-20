Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên lập được kỷ lục hiếm có

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Ảnh: VGP

Nhờ sự thăng hoa của cổ phiếu HDB và VJC trong thời gian gần đây, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet Air, Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu khối tài sản ước tính 4,2 tỷ USD, đứng thứ 961 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây là vị trí cao nhất mà một nữ tỷ phú của Việt Nam từng đạt được. Con số này tiếp tục giúp bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là người giàu thứ 961 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Ảnh: Forbes

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người thường xuyên có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Tạp chí Forbes. Đặc biệt, tính đến nay, bà cũng là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được xếp hạng trong danh sách người giàu toàn cầu của Forbes.

Ngoài ra, vào giữa năm 2025, Forbes cũng vinh danh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trong Top 50 phụ nữ giàu nhất thế giới, với vị trí thứ 42.

Nữ tỷ phú "chèo lái" nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người thường xuyên có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Tạp chí Forbes. Ảnh: HDB

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội. Bà có bằng Tiến sĩ điều khiển học kinh tế và 2 tấm bằng cử nhân Quản lý kinh tế lao động và Tài chính tín dụng. Ban đầu, bà Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng thành lập nên công ty SOVICO Holdings chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, điện tử, may mặc... tại Liên bang Nga. Đến nay, Sovico là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu ở Việt Nam, với hoạt động trải dài trên các lĩnh vực hàng không, tài chính, bảo hiểm, phát triển đô thị và năng lượng tái tạo.

Đến khi trở về Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tham gia sáng lập và điều hành 2 ngân hàng tư nhân là VIB và Techcombank. Sau đó, bà đầu tư vào HD Bank. Đến năm 2007, SOVICO Holdings của bà cùng HDBank, Tập đoàn T&C thành lập nên hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Vietjet hiện đang vận hành 130 tàu bay hiện đại, khai thác 170 đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời phục vụ hơn 250 triệu lượt hành khách kể từ khi thành lập. Hãng hàng không này cũng mới công bố đặt hàng tàu bay mới, triển khai tự phục vụ mặt đất và trúng thầu dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Với đà bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu VJC trong những ngày qua đã giúp vốn hóa thị trường của hãng hàng không giá rẻ này vượt mốc 102.000 tỷ đồng . Thành tích này càng củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp tư nhân niêm yết có giá trị vốn hóa lớn trên sàn HoSE.

Nữ tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam hiện đang đảm nhiệm những vị trí then chốt trong cả 3 trụ cột kinh doanh, bao gồm: Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank và Chủ tịch Tập đoàn Sovico.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang nắm giữ khoảng 582 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 16,6% vốn điều lệ. Với thị giá như hiện nay, lượng cổ phiếu này có giá trị lên tới hơn 19.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Vietjet, tỷ phú giàu thứ hai tại Việt Nam đang trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (tương đương 8,02% vốn điều lệ) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu (26,2% vốn) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Như vậy, bà Thảo hiện nắm giữ hơn 202 triệu cổ phiếu Vietjet, với giá trị thị trường khoảng 35.000 tỷ đồng (theo mức giá hiện tại).