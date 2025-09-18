Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bắt tay" ngân hàng tư nhân hàng đầu Ấn Độ để làm gì?

Ngày 17/9/2025, VinFast công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với ICICI Bank, một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Ấn Độ, nhằm cung cấp giải pháp tài chính hỗ trợ tài chính mua xe và tài trợ vốn lưu kho cho hệ thống đại lý độc quyền của VinFast. Hợp tác này nhằm mang đến gói giải pháp tín dụng thuận tiện cho các mẫu xe VF 6 và VF 7 mới ra mắt của công ty.

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được tiếp cận các gói vay linh hoạt với nhiều ưu đãi như: Hỗ trợ tài chính 100% giá xe lăn bánh, lãi suất cạnh tranh, lựa chọn trả góp linh hoạt, và dịch vụ ưu tiên, áp dụng với toàn bộ dải sản phẩm VinFast. Đại diện chuyên trách của ICICI Bank sẽ có mặt tại tất cả các showroom VinFast để hỗ trợ trực tiếp, giúp quá trình sở hữu xe điện trở nên thuận tiện và dễ tiếp cận hơn với nhiều khách hàng tại Ấn Độ.

Hợp tác này giúp VinFast tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp cùng nền tảng số của ICICI Bank để tiếp cận khách hàng tại những khu vực đô thị và thị trường đang phát triển. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Ấn Độ, một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc VinFast châu Á và ông Munish Gaur - Giám đốc Sản phẩm mảng Xe, ICICI Bank.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: "Khả năng tiếp cận nguồn tài chính thuận lợi sẽ đóng vai trò then chốt giúp mang lại trải nghiệm sở hữu xe điện hào hứng, dễ dàng, và thuận tiện. Và với việc hợp tác cùng ICICI Bank, chúng tôi mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính hiệu quả, đồng thời hỗ trợ các đại lý mở rộng hoạt động. Mục tiêu của VinFast không chỉ là tạo giá trị tại thời điểm mua xe, mà còn trong suốt hành trình sở hữu, góp phần kiến tạo kỷ nguyên di chuyển mới, xanh hơn, tiện lợi hơn và dành cho mọi người".

Ông Munish Gaur, Giám đốc Sản phẩm mảng Xe, ICICI Bank, phát biểu: “Khi độ phổ cập xe điện ngày càng tăng tốc, khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính sẽ là chìa khóa khai mở quá trình chuyển đổi này. Thông qua hợp tác này, ICICI Bank mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận thuận tiện các gói vay mua xe điện cao cấp của VinFast, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục khát vọng xanh”.

Trong bối cảnh VinFast mới ra mắt hai mẫu xe VF 6 và VF 7, thỏa thuận hợp tác này tiếp tục khẳng định nỗ lực của hãng trong việc xây dựng chỗ đứng vững chắc tại Ấn Độ, trên tinh thần đặt khách hàng làm trọng tâm. Trước đó, VinFast cũng đã khánh thành nhà máy lắp ráp xe điện tại Tamil Nadu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường này.