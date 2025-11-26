Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển tiếp lượng cổ phiếu VIC trị giá 10.800 tỷ đồng sang VinSpeed

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng đăng ký chuyển quyền sở hữu 44,054 triệu cổ phiếu VIC sang VinSpeed (tỷ lệ 1,135%).

Sau giao dịch, ông Vượng còn nắm giữ 345,867 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 8,923%) trong khi VinSpeed sở hữu 423,163 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,905%).

Thông báo giao dịch được đưa ra trong ngày vốn hóa cổ phiếu VIC tiếp tục lập đỉnh mới: 245.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa tăng lên 944.000 tỷ đồng.

Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu mà ông Phạm Nhật Vượng chuyển sang VinSpeed có giá trị khoảng 10.800 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 103 thế giới với khối tài sản 22,3 tỷ USD.

Về phía VinSpeed, trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo Thanh Niên, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Theo ông Quang phân tích, các nghiên cứu quốc tế lẫn thực tế triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy đa số dự án đường sắt cao tốc đều lỗ dài hạn, ngoại trừ tuyến Bắc Kinh – Thượng Hải. Với tuyến Bắc – Nam, VinSpeed dự tính mức lỗ lên đến hàng chục tỷ USD.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mà Quốc hội đã thông qua cho thấy doanh thu bình quân/năm (30 năm đầu vận hành) khoảng 5,6 tỷ USD, trong khi chi phí vận hành trực tiếp (chưa tính khấu hao và lãi vay) đã lên tới 4,2 tỷ USD/năm. Để đạt lưu lượng hành khách tương ứng doanh thu này, doanh nghiệp còn phải đầu tư thêm 18,06 tỷ USD mở rộng công suất – khoản chi không nằm trong tổng mức đầu tư 61 tỷ USD ban đầu.

Với 10,51 tỷ USD vốn vay, lãi phải trả ước 1,05 tỷ USD/năm trong 10 năm đầu. Sau 30 năm vận hành, tổng dòng tiền có thể thu hồi chỉ khoảng 10,5 tỷ USD – thấp hơn rất nhiều so với 49,08 tỷ USD phải hoàn trả cho nhà nước, chưa tính 10,51 tỷ USD vốn đối ứng ban đầu của VinSpeed. Sau mỗi chu kỳ 30 năm, hệ thống tàu và thiết bị cũng phải thay mới gần như toàn bộ.

Trước lo ngại doanh nghiệp có thể bỏ cuộc, ông Quang khẳng định kế hoạch tài chính đã được chuẩn bị kỹ cho chặng đường 30 năm:

Từ việc ưu tiên sử dụng cổ tức từ các công ty của ông Phạm Nhật Vượng, nếu thiếu sẽ bán cổ phần tại các công ty riêng như GSM, VinEnergo, V-Green… và cuối cùng, nếu vẫn chưa đủ, sau 30 năm sẽ bán tiếp một phần cổ phần tại Vingroup. "Không có chuyện "chạy làng" hay "bỏ của chạy lấy người", ông nói.

Trước thông tin dự án đường sắt cao tốc nhằm mở đường cho phát triển bất động sản dọc tuyến, ông Quang bác bỏ hoàn toàn. Ông khẳng định các ga đường sắt thường nằm xa khu trung tâm nên việc phát triển TOD không có ý nghĩa sinh lợi vượt trội. VinSpeed đã chủ động đề xuất với Bộ Xây dựng đưa phần TOD ra khỏi dự án để thể hiện thiện chí.

Ông Quang cho biết VinSpeed và Vingroup sẽ tôn trọng mọi quyết định của Chính phủ – dù đầu tư công, PPP hay giao cho doanh nghiệp khác. Ông nói: "Nếu không được giao, chúng tôi sẽ lấy làm tiếc vì không có cơ hội cống hiến cho một dự án có ý nghĩa rất lớn với đất nước. Nhưng ở góc độ doanh nghiệp thực sự sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều".







