Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện LNG

Ngày 3/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo thông báo giao dịch cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo. Cổ phiếu VIC hiện có giá 176.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, 60 triệu cổ phiếu có giá trị hơn 10.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch, ông Vượng còn sở hữu 389,92 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu 10,04%.

Trong khi đó, VinEnergo sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu 4,27%.

Trước đó, ngày 26/9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp – công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như: than đá, dầu mỏ.



