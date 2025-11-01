Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập Bất động sản VMI 16.200 tỷ đồng vào VinSpeed, 1 VMI vẫn tồn tại với 1.800 tỷ đồng

Ngày 22/10, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt VinSpeed công bố thông tin CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long sẽ chuyển quyền sở hữu toàn bộ 243,5 triệu cổ phiếu Vingroup (HoSE: VIC) sang VinSpeed do VinSpeed nhận sáp nhập Bất động sản Hưng Long.

Bất động sản Hưng Long trước kia là CTCP Quản lý và đầu tư bất động sản VMI , được thành lập tháng 10/2022, tức là trước đó đúng 3 năm. Việc đổi tên này được đăng ký vào đầu tháng 9/2025.

Lúc thành lập, công ty có vốn điều lệ 18 nghìn tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 90%, Vinhomes (HoSE: VHM) góp 5%, Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) góp 5%.

Trước khi thực hiện việc sáp nhập này, ngày 15/10, Bất động sản Hưng Long giảm vốn điều lệ từ 36 nghìn tỷ đồng còn 16,2 nghìn tỷ đồng, tức là giảm gần 20 nghìn tỷ đồng. Lý do là "tách doanh nghiệp".

1 ngày trước khi giảm vốn, có 1 công ty tên giống hệt tiền thân của Bất động sản Hưng Long được thành lập, là CTCP Quản lý và đầu tư bất động sản VMI (VMI Real Estate JSC) được thành lập.

﻿Vốn điều lệ công ty này là 1,8 nghìn tỷ đồng. Trụ sở tại Tòa Văn phòng Symphony, Vinhomes Riverside, Hà Nội, cùng địa điểm với hệ sinh thái Vingroup.

Người đại diện pháp luật-Tổng giám đốc của VMI cũ (Bất động sản Hưng Long) và VMI mới đều là ông Phan Thành Long, sinh năm 1973.