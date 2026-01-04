Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo khẩn tới khách hàng

Phụng Tiên | 01-04-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Vingroup quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ “Thu xăng - Đổi điện” tại 4 thị trường trọng điểm là Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines; đồng thời hỗ trợ 10% chi phí di chuyển bằng các dịch vụ của GSM tại Việt Nam, Indonesia, Lào.

Ngày 31/03/2026, Tập đoàn Vingroup quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết ngày 30/04/2026, nhằm tiếp tục san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu với cộng đồng, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của doanh nghiệp.

Trước tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng sử dụng các phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch, Vingroup quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ “Thu xăng - Đổi điện” tại 4 thị trường trọng điểm là Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines; đồng thời hỗ trợ 10% chi phí di chuyển bằng các dịch vụ của GSM tại Việt Nam, Indonesia, Lào.

Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác đang được triển khai.

Với các khách hàng lựa chọn di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia và Lào, cước phí cho tất cả chuyến đi sẽ được ưu đãi 10%.

Xăng dầu tăng giá cộng với chính sách ưu đãi siêu tốt vì khách hàng của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số hệ sinh thái xanh. Đặc biệt, ngày 28/03/2026, VinFast đã cán mốc 3.520 đơn hàng ô tô điện/ngày, tương ứng với 2,4 chiếc ô tô điện hoàn tất thủ tục mua bán và sẵn sàng xuất xưởng ra khỏi nhà máy trong 1 phút.

Đây là kỷ lục chưa từng có, khẳng định năng lực sản xuất - kinh doanh - vận hành vượt trội của VinFast, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang xe điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và thế giới.

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ phát "thông báo chính thức"

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

'Đại gia' thép Việt bắt tay tập đoàn Nga sau khi chia tay nhà thầu Trung Quốc, muốn hồi sinh dự án thép 8.000 tỷ "đắp chiếu" hơn một thập kỷ

'Đại gia' thép Việt bắt tay tập đoàn Nga sau khi chia tay nhà thầu Trung Quốc, muốn hồi sinh dự án thép 8.000 tỷ “đắp chiếu” hơn một thập kỷ Nổi bật

Nước đi cao tay "bỏ ngoài giữ trong" của tỷ phú Trần Đình Long: Doanh thu xuất khẩu rơi 43%, vẫn lãi đậm hơn 15.500 tỷ

Nước đi cao tay "bỏ ngoài giữ trong" của tỷ phú Trần Đình Long: Doanh thu xuất khẩu rơi 43%, vẫn lãi đậm hơn 15.500 tỷ Nổi bật

Xung đột Trung Đông leo thang: "Mỏ vàng" chiếm 70% doanh thu xuất khẩu của Vinamilk (VNM) lung lay?

Xung đột Trung Đông leo thang: "Mỏ vàng" chiếm 70% doanh thu xuất khẩu của Vinamilk (VNM) lung lay?

00:05 , 01/04/2026
Vừa đóng của quán cơm tấm tại Đà Lạt, Sà Bì Chưởng của Độ Mixi, Xemesis, PewPew tăng vốn gấp đôi

Vừa đóng của quán cơm tấm tại Đà Lạt, Sà Bì Chưởng của Độ Mixi, Xemesis, PewPew tăng vốn gấp đôi

00:04 , 01/04/2026
Cổ phiếu VinFast lại tăng 'bốc đầu' trên sàn Nasdaq, vốn hoá đạt 9 tỷ USD cao nhất 1 năm

Cổ phiếu VinFast lại tăng 'bốc đầu' trên sàn Nasdaq, vốn hoá đạt 9 tỷ USD cao nhất 1 năm

00:01 , 01/04/2026
Hà Nội yêu cầu Grab, Be có lộ trình chuyển đổi sang xe năng lượng xanh

Hà Nội yêu cầu Grab, Be có lộ trình chuyển đổi sang xe năng lượng xanh

20:57 , 31/03/2026

