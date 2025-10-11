Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam, thậm chí còn vào top 3 thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới chưa từng có về tổng tài sản. Ảnh: Forbes

Thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, kết thúc phiên 10/10, sự bứt phá đồng loạt của nhóm cổ phiếu "họ Vin" VIC và VHM đã nhanh chóng đưa VN-Index leo dốc lên mức kỷ lục mới 1.747,55 điểm. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản giảm nhẹ so với phiên liền trước ở mức 33.941 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phiên 10/10, nhóm cổ phiếu của Vingroup đều bứt phá. Cụ thể, VIC và VHM đều tăng trần, trong khi VRE cộng thêm 6,2% và VPL tăng 2,1%. Bộ tứ cổ phiếu của Vingroup cũng trở thành động lực chính kéo cả thị trường trong phiến 10/10 đi lên.

Tâm điểm nhất là VIC, khi vượt lên tới 192.000 đồng/ cổ phiếu. Đây là mức giá lịch sử, đồng thời tăng 360% so với hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, VHM của Vinhomes nối dài mạch tăng trần 3 phiên liên tiếp, cũng như thiết lập kỷ lục mới ở 123.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức sinh lời hơn 200%. Với kết quả này, vốn hóa của Vinhomes chính thức vượt nửa triệu tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ ba trên thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Tin vui liên tiếp, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thiết lập kỷ lục mới

Trong ngày mà chỉ số VN-Index thiết lập mốc kỷ lục mới, cũng như nhóm cổ phiếu của Vingroup tăng mạnh, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng mạnh.

Thống kê của Forbes, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng). Với khối tài sản này, Chủ tịch Vingroup vươn lên đứng vị trí thứ 131 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này của tỷ phú giàu nhất Việt Nam tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Đặc biệt, mức tăng hơn 1 tỷ USD cũng đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong ba người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới ngày 10/10. Ảnh: Forbes

Theo Forbes, khối tài sản này giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Chủ tịch TCC Group), tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh theo đà tăng của cổ phiếu VIC. Theo đó, với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà hiện sở hữu khối tài sản ước tính 32.700 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,2 tỷ USD.

Như vậy, tính đến nay ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cũng là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng nắm giữ khối tài sản tỷ USD.

Cùng ngày 10/10, Tập đoàn Vingroup thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2025 và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11/2025.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Vingroup cũng đã báo cáo hoàn tất chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo với mục đích góp thêm vốn cổ phần. Sau giao dịch, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 10,04% cổ phần.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón nhiều tin vui liên tiếp

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: VIC

Theo các chuyên gia, giá cổ phiếu "họ Vin" liên tục tăng cao trong thời gian qua là do Vingroup đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Mới đây nhất, hôm nay (11/10), VinFast đã chính thức trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam, khi vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm. Đây cũng là kết quả tất yếu sau 11 tháng liên tục "bán chạy nhất Việt Nam" với thị phần ngày càng tăng, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast tại thị trường nội địa.

Cụ thể, từ đầu năm đến hết quý III, VinFast đã bán ra thị trường 103.884 xe, đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Ngoài ra, Vincom Retail rục rịch nhận khoản cổ tức "khổng lồ" từ công ty con là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. Theo đó, tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, với phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý 3/2025.

Đáng chú ý, gần đây, Tập đoàn Vingroup có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Theo Tập đoàn, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố và cũng như tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Trước đó nữa, vào ngày 26/9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới. Trong đó, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.