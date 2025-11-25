Tỷ phú Việt 'bỏ túi' tỷ USD trong phiên chứng khoán đỏ lửa

Từ 14h, sắc đỏ lan rộng, nhóm chứng khoán , ngân hàng điều chỉnh mạnh, kéo chỉ số đi xuống. Áp lực chốt lời ồ ạt khiến VN-Index có lúc mất hơn 20 điểm, nhưng lực cầu bắt đáy quay lại cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Top cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất đều thuộc ngành tài chính như VPB, VCB, BID, TCB, CTG, SSI… Đồng loạt cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh, mức giảm chủ yếu quanh mức 1%, dù không quá lớn, nhưng áp lực “cộng dồn” và hiệu ứng lan toả từ nhóm vốn hoá lớn nhất sàn cũng khiến thị trường gặp khó.

Top cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất đều thuộc ngành tài chính.

Lực bán gia tăng đẩy thanh khoản tăng trở lại. Trong đó, cổ phiếu chứng khoán SSI dẫn đầu thanh khoản toàn sàn hơn 1.765 tỷ đồng. SSI đóng cửa giảm 4,5%, là một trong các mã chứng khoán tiêu cực nhất hôm nay. VIX, VCI, SHS, VND, HCM, MBS… cùng giảm 2-4%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu áp lực mạnh, đồng loạt suy giảm, nhiều cổ phiếu giảm trên 3% như CEO, DIG, NVL, HQC… cho thấy tâm lý thận trọng lan rộng. Dù vậy, hiện tượng “trắng bên mua” hay bán tháo hàng loạt không xuất hiện.

Ở chiều ngược lại, nếu không có lực kéo của VIC (+3,2 điểm) và đặc biệt là VJC - cổ phiếu bùng nổ, tăng trần cuối phiên, VN-Index hôm nay có thể còn tiêu cực hơn. VJC riêng trong phiên chiều đã tăng thêm 3,2%, lên mức giá trần 219.100 đồng/ đơn vị. Cổ phiếu của hãng bay giá rẻ này tiếp tục thiết lập đỉnh mới, đưa vốn hóa thị trường của Vietjet Air lên mức hơn 591 nghìn tỷ đồng.

Với diễn biến tích cực của VJC, HDB, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air cũng tăng vọt, 412 triệu USD, lên 4,9 tỷ USD, xếp thứ 818 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo tính toán của Forbes, tại Việt Nam, tài sản của bà Thảo chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VIC cũng đạt mốc cao mới 243.000 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, VIC tăng khoảng 6 lần. Giá trị vốn hóa Vingroup xấp xỉ 950 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam và gần gấp 2 lần doanh nghiệp xếp sau là Vietcombank.

Đến hết phiên chứng khoán hôm nay, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo cập nhật trên Forbes tiếp tục tăng lên mức 22,2 tỷ USD, đứng thứ 102 toàn cầu. Có thời điểm trong ngày, Chủ tịch Vingroup đã lọt 100 người giàu nhất hành tinh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,62 điểm (0,46%) xuống 1.660,36 điểm. HNX-Index giảm 3,92 điểm (1,5%) xuống 257,3 điểm. UPCoM giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 118,92 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, giá trị giao dịch HoSE hơn 25.475 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với hôm qua. Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.