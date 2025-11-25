Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Việt 'bỏ túi' tỷ USD trong phiên chứng khoán đỏ lửa

25-11-2025 - 18:12 PM | Thị trường chứng khoán

Dù thị trường chìm trong sắc đỏ và VN-Index có lúc bốc hơi hơn 20 điểm, tài sản của các tỷ phú hàng đầu Việt Nam vẫn tăng mạnh. Trị giá khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng khoảng 1,1 tỷ USD trong ngày 25/11, bà Nguyễn Phương Thảo cũng gần nửa tỷ USD.

Từ 14h, sắc đỏ lan rộng, nhóm chứng khoán , ngân hàng điều chỉnh mạnh, kéo chỉ số đi xuống. Áp lực chốt lời ồ ạt khiến VN-Index có lúc mất hơn 20 điểm, nhưng lực cầu bắt đáy quay lại cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Top cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất đều thuộc ngành tài chính như VPB, VCB, BID, TCB, CTG, SSI… Đồng loạt cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh, mức giảm chủ yếu quanh mức 1%, dù không quá lớn, nhưng áp lực “cộng dồn” và hiệu ứng lan toả từ nhóm vốn hoá lớn nhất sàn cũng khiến thị trường gặp khó.

Tỷ phú Việt 'bỏ túi' tỷ USD trong phiên chứng khoán đỏ lửa- Ảnh 1.

Top cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất đều thuộc ngành tài chính.

Lực bán gia tăng đẩy thanh khoản tăng trở lại. Trong đó, cổ phiếu chứng khoán SSI dẫn đầu thanh khoản toàn sàn hơn 1.765 tỷ đồng. SSI đóng cửa giảm 4,5%, là một trong các mã chứng khoán tiêu cực nhất hôm nay. VIX, VCI, SHS, VND, HCM, MBS… cùng giảm 2-4%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu áp lực mạnh, đồng loạt suy giảm, nhiều cổ phiếu giảm trên 3% như CEO, DIG, NVL, HQC… cho thấy tâm lý thận trọng lan rộng. Dù vậy, hiện tượng “trắng bên mua” hay bán tháo hàng loạt không xuất hiện.

Ở chiều ngược lại, nếu không có lực kéo của VIC (+3,2 điểm) và đặc biệt là VJC - cổ phiếu bùng nổ, tăng trần cuối phiên, VN-Index hôm nay có thể còn tiêu cực hơn. VJC riêng trong phiên chiều đã tăng thêm 3,2%, lên mức giá trần 219.100 đồng/ đơn vị. Cổ phiếu của hãng bay giá rẻ này tiếp tục thiết lập đỉnh mới, đưa vốn hóa thị trường của Vietjet Air lên mức hơn 591 nghìn tỷ đồng.

Với diễn biến tích cực của VJC, HDB, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air cũng tăng vọt, 412 triệu USD, lên 4,9 tỷ USD, xếp thứ 818 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo tính toán của Forbes, tại Việt Nam, tài sản của bà Thảo chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VIC cũng đạt mốc cao mới 243.000 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, VIC tăng khoảng 6 lần. Giá trị vốn hóa Vingroup xấp xỉ 950 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam và gần gấp 2 lần doanh nghiệp xếp sau là Vietcombank.

Đến hết phiên chứng khoán hôm nay, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo cập nhật trên Forbes tiếp tục tăng lên mức 22,2 tỷ USD, đứng thứ 102 toàn cầu. Có thời điểm trong ngày, Chủ tịch Vingroup đã lọt 100 người giàu nhất hành tinh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,62 điểm (0,46%) xuống 1.660,36 điểm. HNX-Index giảm 3,92 điểm (1,5%) xuống 257,3 điểm. UPCoM giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 118,92 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, giá trị giao dịch HoSE hơn 25.475 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với hôm qua. Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo? Nổi bật

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

17:21 , 25/11/2025
Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

17:09 , 25/11/2025
Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

16:47 , 25/11/2025
Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

16:40 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên