Tỷ phú Việt nhận thêm hàng nghìn tỷ cổ tức

Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - mã chứng khoán: VEF) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, trong đó có tờ trình xin tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 33.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận về khoảng 6.000 tỷ cổ tức từ VEFAC.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng tại ngày 30/6. Với hơn 166 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VEFAC sẽ chi gần 5.500 tỷ đồng, tương đương hơn 53% lợi nhuận lũy kế. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày đại hội cổ đông phê duyệt.

Trước đó, vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 435%, tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 7.200 tỷ đồng.

Các khoản tiền này chủ yếu chảy về túi Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - cổ đông mẹ của VEFAC khi đang nắm giữ 83,32% vốn điều lệ VEFAC, tiếp đến là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tỷ lệ sở hữu 10%.

Tương tự, Techcombank (mã chứng khoán: TCB) sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 vào ngày 1/10 với tỷ lệ chi trả 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Tổng số tiền Techcombank dự chi lên tới 7.086 tỷ đồng và thanh toán từ ngày 22/10.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) - người đang sở hữu gần 19 triệu cổ phiếu TCB, dự kiến thu về khoảng 19 tỷ đồng từ đợt chi trả này. Cùng với đó, Tập đoàn Masan hiện sở hữu trên 1 tỷ cổ phiếu TCB - tương ứng gần 15% vốn Techcombank cũng sẽ nhận về khoảng 1.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đợt này.

Ông Nguyễn Đăng Quang và hệ sinh thái Tập đoàn Masan nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức trong tháng 10. Ảnh: Forbes.

Trong khi đó, Công ty CP Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) công bố mức chi cổ tức lên tới 480% bằng tiền, tương đương 48.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và dự kiến chi trả vào 8/10, tổng số tiền VCF phải bỏ ra khoảng 1.300 tỷ đồng. Với tỷ lệ sở hữu lên tới 98,79%, Masan Beverage - công ty con của Tập đoàn Masan - sẽ nhận về gần 1.260 tỷ đồng.

Công ty CP Bột giặt Net (mã chứng khoán: NET) - công ty con của Công ty TNHH Masan HPC ra thông báo ngày 2/10 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET sẽ chi khoảng 146 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, bắt đầu thanh toán từ 15/10. Trong đó, Masan HPC sẽ kiến thu về khoảng 76 tỷ đồng nhờ nắm giữ 52,25% vốn điều lệ tại NET.

Như vậy, 3 doanh nghiệp trên sẽ mang về cho ông Nguyễn Đăng Quang và hệ sinh thái Tập đoàn Masan hàng nghìn tỷ đồng trong tháng 10.