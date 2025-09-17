U30 từ bỏ ngành tài chính để mở “đế chế” sữa chua đông lạnh trị giá hàng chục triệu USD

16 Handles là chuỗi cửa hàng sữa chua đông lạnh tự phục vụ, nổi bật với 16 hương vị và hơn 50 loại topping. Được thành lập vào năm 2008 bởi doanh nhân Solomon Choi, thương hiệu từng bước rơi vào trạng thái “giậm chân tại chỗ” cho đến khi được Neil Hirschman tiếp quản vào năm 2022. Hiện thương hiệu có khoảng 40 cửa hàng tại nước Mỹ.

Từng là một khách hàng trung thành, Neil quyết định rẽ hướng khỏi ngành tài chính để theo đuổi công việc mang tính thực tiễn hơn. Ở tuổi 23, anh mạnh dạn chi khoảng 555.000 USD để mua cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại khu Murray Hill, thành phố New York, Mỹ. Đó là bước ngoặt lớn khi thương hiệu lúc bấy giờ chỉ có cửa hàng cũ kỹ, nhà vệ sinh hỏng và máy móc không được bảo trì. Chính vì vậy, Neil phải dành ba tháng làm việc toàn thời gian, trực tiếp trò chuyện với nhân viên và khách hàng để cải tổ vận hành. Chỉ trong năm đầu tiên, doanh thu 16 Handles đã tăng đáng kể.

Neil Hirschman tại một cửa hàng của thương hiệu 16 Handles. (Ảnh: CNBC)

Neil đã đầu tư cho thương vụ này bằng khoản vay SBA của chính phủ, khoản nợ từ người bán và toàn bộ 160.000 USD tiết kiệm cá nhân tích cóp từ thời làm tài chính. Sau khi cải thiện cửa hàng đầu tiên, anh nhanh chóng mở thêm hai cửa hàng tại Chelsea và East Village, rồi tiếp tục mở rộng ở Manhattan.

Đến đầu năm 2022, Neil nắm giữ 6 cửa hàng và quyết định mua lại toàn bộ thương hiệu 16 Handles. Tháng 8/2022, anh chính thức trở thành CEO kiêm cổ đông lớn nhất, bên cạnh YouTuber Danny Duncan và một số nhà đầu tư nhỏ khác.

CEO trẻ thừa nhận khó khăn lớn nhất đối với anh là xoay vốn. Các ngân hàng vẫn dè dặt sau đại dịch, khiến quá trình đàm phán kéo dài và nhiều lần tưởng chừng đổ vỡ. Đáng chú ý, dù là CEO, Neil vẫn giữ quyền sở hữu 6 cửa hàng riêng thay vì sáp nhập vào hệ thống công ty, nhằm thể hiện sự đồng hành cùng các chủ nhượng quyền khác.

Thời điểm Neil tiếp quản, thị trường sữa chua đông lạnh (froyo) đã thoái trào, nhu cầu giảm liên tục suốt nhiều năm. Tuy nhiên, anh nhìn thấy cơ hội phục hồi khi người tiêu dùng quay trở lại với xu hướng ăn uống lành mạnh. Theo số liệu đến tháng 7/2025, lượng tiêu thụ froyo đã tăng 10% so với cùng kỳ, riêng ba tháng gần nhất tăng tới 32%.

Kết quả kinh doanh phản ánh đúng niềm tin đó. Doanh thu toàn hệ thống 16 Handles đạt 20,6 triệu USD trong năm 2024, 12,5 triệu USD chỉ trong nửa đầu 2025 và dự kiến cán mốc 28 triệu USD trong cả năm nay. Ngoài việc tăng doanh số tại các cửa hàng hiện có, thương hiệu còn mở rộng nguồn thu qua các sản phẩm mới như kem cookie dough ăn liền, mang về khoảng 200.000 USD trong 12 tháng qua.

Doanh thu 16 Handles trong năm 2024, nửa đầu năm 2025 và dự kiến trong cả năm nay. (Ảnh: CNBC)

Neil cho rằng đại dịch từng khiến người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng các món ngọt “nặng đô”, nhưng chỉ trong vài năm gần đây, xu hướng đã chuyển dần về sản phẩm cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân và thực phẩm tinh khiết. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý froyo vẫn chứa nhiều đường: 2/3 khẩu phần sữa chua cốc tại 16 Handles có khoảng 20g đường và 140 calo, tương đương một lon Coca-Cola.

Với mô hình khách tự lấy và tính tiền theo trọng lượng, giá trung bình một cốc froyo tại 16 Handles giao động khoảng 10 USD, có khách chỉ mua 1 USD, nhưng cũng có người chi hơn 12 USD.

Thay vì cạnh tranh ở vị thế món ăn vặt theo mùa, 16 Handles định vị mình như lựa chọn thường xuyên sau bữa ăn, thậm chí thay thế bữa ăn, với tần suất 3–4 lần/tuần.

Tuy vậy, thương hiệu vẫn đối mặt nhiều thách thức: người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Một số cửa hàng nhượng quyền của 16 Handles đã phải tăng giá 5–8% kể từ 2022.

Để khác biệt, 16 Handles tập trung vào đổi mới sản phẩm, tung ra các hương vị độc đáo như khoai tây chiên, butterbeer hay black matcha lấy cảm hứng từ Squid Game. Chiến lược này giúp doanh số tăng hơn 10%/năm trong suốt 2,5 năm qua. Neil đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trong 2 năm tới và 200 cửa hàng trong 4 năm tới.

“Công việc tài chính từng dạy tôi cách quản lý rủi ro. Giờ tôi áp dụng điều đó vào… quản lý tồn kho cookie dough”, Neil hài hước chia sẻ. Đối với anh, cả hai đều là thị trường đầy biến động, nhưng froyo đã giúp Neil tìm được niềm đam mê và hạnh phúc trong công việc; đồng thời muốn gắn bó lâu dài với thương hiệu này.

Theo: CNBC