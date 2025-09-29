UBCKNN ban hành quy chế mới rút ngắn đáng kể thời gian niêm yết cổ phiếu: "Cú hích" cho loạt bom tấn IPO sắp bùng nổ

Ngày 27/9/2025, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký Quyết định số 709/QĐ-UBCK ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm triển khai quy định tại Điều 111a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP). Với cơ chế phối hợp này, các đơn vị chuyên môn thuộc UBCKNN cùng với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ xem xét hồ sơ trên báo cáo tài chính, báo cáo về vốn điều lệ đã góp, điều lệ công ty và tài liệu liên quan đã được nộp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO.

Trong suốt quá trình xem xét hồ sơ, đơn vị chuyên môn thuộc UBCKNN và HOSE thực hiện phối hợp thông qua trao đổi bằng văn bản, họp chuyên môn, đồng thời chia sẻ thông tin về yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc từ chối hồ sơ. Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận sẽ được gửi cho HOSE để tiếp tục quy trình xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết.

Quy chế phối hợp không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết, giúp tạo thuận lợi tối đa cho việc huy động vốn và tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Việc UBCKNN ban hành Quy chế phối hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 11/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; trong đó bổ sung các quy định để thống nhất hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và hồ sơ đăng ký niêm yết.

Bên cạnh đó, Nghị định rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Đây được xem là những "cú hích" lớn cho làn sóng IPO sắp tới, đặc biệt là các thương vụ quy mô lớn vốn được thị trường chờ đợi từ lâu.﻿

Điển hình, thương vụ IPO thành công mới đây là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) . Công ty này vừa hoàn tất đợt phát hành lần đầu ra công chúng, phân phối thành công hơn 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cp, thu về hơn 10.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên mức cao nhất ngành chứng khoán Việt Nam (hơn 23.133 tỷ đồng).﻿

Với tổng giá trị chào bán hơn 10.800 tỷ đồng, đây là thương vụ IPO có quy mô kỷ lục trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam﻿

Sau sự thành công của TCBS, hàng loạt tên tuổi lớn đã công bố kế hoạch IPO. Trong ngành chứng khoán, ﻿Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã được cổ đông thông qua phương án IPO vào đầu tháng 9 vừa qua. Công ty dự kiến phát hành tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Qua đó, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.

Giá chào bán chính thức được ấn định ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu nêu trước đó. Với 375 triệu cổ phiếu chào bán, công ty dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

HPA dự kiến sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá không thấp hơn giá trị sổ sách (11.887 đồng/cp). Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã chứng khoán HPA.

Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) cũng công bố chủ trương đưa công ty con mảng hạ tầng tiến hành IPO và niêm yết vào cuối năm 2025. Hạ tầng đang trở thành lĩnh vực trọng điểm, gắn liền với xu hướng đẩy mạnh đầu tư công và phát triển năng lượng.

Bên cạnh các trường hợp đã nộp hồ sơ hoặc công bố lộ trình cụ thể, nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực tiêu dùng, F&B, nông nghiệp và bán lẻ cũng đã hé lộ kế hoạch đưa cổ phiếu ra công chúng. Có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như Highlands Coffee, Bách Hóa Xanh, Viettel IDC hay The CrownX (thuộc Masan). Loạt “bom tấn” IPO này được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng sôi động mới trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.