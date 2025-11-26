Ngày 25/11, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup (mã VIC).

UBCKNN đề nghị Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan đến tài liệu báo cáo tuân thủ quy định. Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

UBCKNN đề nghị Vingroup công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Như vậy, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiến thêm một bước trong quá trình thực hiện thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1 (sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định. Vốn điều lệ của Vingroup sau phát hành sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử 243.000 đồng/cp, gấp 6 lần thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó tăng vọt, có thời điểm vượt 950.000 tỷ đồng.

Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán, bỏ xa top phía sau. Vingroup cũng là cái tên đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam chạm đến các mốc 600.000 tỷ, 700.000 tỷ, 800.000 tỷ, 900.000 tỷ vốn hóa và đứng trước cơ hội lớn để trở thành doanh nghiệp triệu tỷ đầu tiên.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.