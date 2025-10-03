Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng bản đồ đạt kỷ lục 360 triệu người dùng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc

03-10-2025 - 16:37 PM | Kinh tế số

Ứng dụng bản đồ Amap của Alibaba lập kỷ lục hơn 360 triệu người dùng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Ứng dụng bản đồ đạt kỷ lục 360 triệu người dùng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc- Ảnh 1.

Ứng dụng bản đồ Amap của Alibaba ghi nhận hơn 360 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài tám ngày tại Trung Quốc. Theo thông tin từ Alibaba, con số này lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Trong những năm gần đây, Alibaba và đối thủ Meituan liên tục cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Amap dần mở rộng khỏi lĩnh vực bản đồ truyền thống, lấn sân sang mảng dịch vụ đời sống địa phương - vốn là thế mạnh của Meituan - bằng cách triển khai hệ thống xếp hạng nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch.

Trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/10, cổ phiếu Alibaba tăng 4% sau khi JPMorgan nâng giá mục tiêu từ 165 HKD lên 240 HKD (tương đương 30,85 USD).

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay trùng với Tết Trung thu, kéo dài tới tám ngày thay vì bảy ngày như thường lệ, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch đất nước tỷ dân. Đây vốn là giai đoạn cao điểm đi lại tại Trung Quốc. Kỳ nghỉ năm nay sẽ kết thúc vào ngày 8/10.

Tháng 9 vừa qua, Amap giới thiệu tính năng mới mang tên "Street Stars", sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để xếp hạng các điểm đến dành cho người dùng hàng ngày. Để khuyến khích sử dụng dịch vụ, Amap tung gói ưu đãi trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (140,4 triệu USD) dưới dạng phiếu giảm giá cho dịch vụ gọi xe và mua sắm tại cửa hàng.

Trong khi đó, người tiêu dùng Trung Quốc từ lâu đã quen thuộc với các ứng dụng như Dazhong Dianping của Meituan để tìm kiếm gợi ý ăn uống, đặt chỗ và nhiều dịch vụ khác.

Ngoài ra, theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, đường sắt quốc gia Trung Quốc cũng ghi nhận 23,13 triệu lượt đi lại trong ngày đầu nghỉ lễ, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái và lập kỷ lục mới trong một ngày.

Thu hút "đại bàng công nghệ" đầu tư vào hạ tầng số

Theo Thùy An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thúc đẩy việc này, Việt Nam có cơ hội rất lớn trong lĩnh vực đóng góp 5.000 tỷ USD cho thế giới

Thúc đẩy việc này, Việt Nam có cơ hội rất lớn trong lĩnh vực đóng góp 5.000 tỷ USD cho thế giới Nổi bật

OpenAI đang phát triển ứng dụng xem video giống TikTok, tất cả nội dung sẽ do AI sản xuất

OpenAI đang phát triển ứng dụng xem video giống TikTok, tất cả nội dung sẽ do AI sản xuất Nổi bật

Từ nay, người dân Hà Nội được hưởng thêm tiện ích mới, người từ 75 tuổi trở lên được ưu tiên

Từ nay, người dân Hà Nội được hưởng thêm tiện ích mới, người từ 75 tuổi trở lên được ưu tiên

16:30 , 03/10/2025
Không chỉ là top 5 thế giới về sản xuất và top 3 thế giới về xuất khẩu phần mềm, Việt Nam đã có vị thế rất khác

Không chỉ là top 5 thế giới về sản xuất và top 3 thế giới về xuất khẩu phần mềm, Việt Nam đã có vị thế rất khác

16:29 , 03/10/2025
Thông tin trên thẻ Căn cước không giống trên dữ liệu quốc gia, Bộ Công an yêu cầu người dân chú ý ngay những điều này

Thông tin trên thẻ Căn cước không giống trên dữ liệu quốc gia, Bộ Công an yêu cầu người dân chú ý ngay những điều này

16:18 , 03/10/2025
Kết bạn với tỷ phú trên mạng, người phụ nữ bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú trên mạng, người phụ nữ bị lừa 900 triệu đồng

15:36 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên