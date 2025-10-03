Ứng dụng bản đồ đạt kỷ lục 360 triệu người dùng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc

Ứng dụng bản đồ Amap của Alibaba ghi nhận hơn 360 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài tám ngày tại Trung Quốc. Theo thông tin từ Alibaba, con số này lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Trong những năm gần đây, Alibaba và đối thủ Meituan liên tục cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Amap dần mở rộng khỏi lĩnh vực bản đồ truyền thống, lấn sân sang mảng dịch vụ đời sống địa phương - vốn là thế mạnh của Meituan - bằng cách triển khai hệ thống xếp hạng nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch.

Trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/10, cổ phiếu Alibaba tăng 4% sau khi JPMorgan nâng giá mục tiêu từ 165 HKD lên 240 HKD (tương đương 30,85 USD).

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay trùng với Tết Trung thu, kéo dài tới tám ngày thay vì bảy ngày như thường lệ, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch đất nước tỷ dân. Đây vốn là giai đoạn cao điểm đi lại tại Trung Quốc. Kỳ nghỉ năm nay sẽ kết thúc vào ngày 8/10.

Tháng 9 vừa qua, Amap giới thiệu tính năng mới mang tên "Street Stars", sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để xếp hạng các điểm đến dành cho người dùng hàng ngày. Để khuyến khích sử dụng dịch vụ, Amap tung gói ưu đãi trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (140,4 triệu USD) dưới dạng phiếu giảm giá cho dịch vụ gọi xe và mua sắm tại cửa hàng.

Trong khi đó, người tiêu dùng Trung Quốc từ lâu đã quen thuộc với các ứng dụng như Dazhong Dianping của Meituan để tìm kiếm gợi ý ăn uống, đặt chỗ và nhiều dịch vụ khác.

Ngoài ra, theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, đường sắt quốc gia Trung Quốc cũng ghi nhận 23,13 triệu lượt đi lại trong ngày đầu nghỉ lễ, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái và lập kỷ lục mới trong một ngày.