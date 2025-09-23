Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-09-2025 - 19:55 PM | Thị trường chứng khoán

Ưng Hoàng Phúc: Từ bản hit trên sân khấu đến 'nốt nhạc' kinh doanh

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc còn lấn sân sang mảng kinh doanh khi đầu tư góp vốn vào nhiều doanh nghiệp.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh (SN 1981), xuất thân từ nhóm nhạc nổi tiếng 1088. Sau khi tách nhóm, nam ca sĩ đã đầu quân về công ty We Pro và nhanh chóng trở thành "thần tượng" của thế hệ 8X, 9X với loạt bản hit như: Hứa Thật Nhiều Thất Hứa Thật Nhiều, Thà Rằng Như Thế, Tôi Đi Tìm Tôi, Người Ta Nói, Nỗi Nhớ,...

Tại thời kỳ đỉnh cao, Ưng Hoàng Phúc liên tục cho ra mắt nhiều album và từng là một trong những nghệ sĩ V-pop bán đĩa chạy nhất thị trường nhạc Việt Nam.

Hiện tại, nam ca sĩ đang sở hữu kênh YouTube với 1,9 triệu người đăng ký và kênh TikTok 1,4 triệu người theo dõi (cập nhật ngày 23/9/2025). 

Ưng Hoàng Phúc: Từ bản hit trên sân khấu đến 'nốt nhạc' kinh doanh- Ảnh 1.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Bên cạnh việc hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc còn lấn sân sang mảng kinh doanh khi đầu tư góp vốn và là người đại diện của nhiều doanh nghiệp.

Đầu tiên phải kể đến Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc (Umedia), doanh nghiệp được thành lập từ ngày 3/6/2013, ngành nghề kinh doanh chính bao gồm các hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Trước thời điểm ngày 2/6/2021, Umedia có vốn điều lệ ở mức 4,5 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm: ông Nguyễn Quốc Thanh góp 3,6 tỷ đồng (tỷ lệ 80%) và ông Nguyễn Quốc Hùng góp 900 triệu đồng (tỷ lệ 20%).

Tuy nhiên, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 2/6/2021, phần vốn góp của ông Nguyễn Quốc Hùng được chuyển sang cho bà Võ Thị Cương.

Theo cập nhật mới nhất ngày 19/4/2022, Umedia thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 14 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn và tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Cũng tại thời điểm này, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Umedia là ông Nguyễn Quốc Thanh- ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn đầu tư góp vốn vào một doanh nghiệp khác do bà Võ Thị Cương (SN 1986) làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, đó là Công ty TNHH Diệu Tâm Hương.

Doanh nghiệp này mới được thành lập ngày 15/5/2025 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Quốc Thanh góp 1,4 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 70%) và bà Võ Thị Cương góp 600 triệu đồng (tỷ lệ 30%).

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Ngoài ra còn bán buôn thực phẩm, đồ dùng khác cho gia đình, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm,...

Không chỉ cùng tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp, Ưng Hoàng Phúc cùng bà Võ Thị Cương còn từng cùng đứng tên hợp đồng vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh TP.HCM.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15/10/2021, ông Nguyễn Quốc Thanh và bà Võ Thị Cương đã mang quyền tài sản là quyền yêu cầu thanh toán, quyền nhận các khoản tiền hoàn trả, phạt, bồi thường thiệt hại; quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ văn bản thỏa thuận giữa bà Võ Thị Cương với Công ty Cổ phần NoVaReal liên quan tới việc mua bất động sản là Biệt thự song lập số NWP.5.6-3.47 thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại Xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) làm tài sản bảo đảm tại VPBank- Chi nhánh TP.HCM.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

