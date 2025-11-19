Univers Tour: Hành trình truyền cảm hứng tại ĐH Nguyễn Tất Thành

Khi tri thức chạm tay vào thực tiễn

Univers Tour là chuỗi hoạt động thiết thực dành cho sinh viên do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu kết nối doanh nghiệp - nhà trường - xã hội, đưa tri thức thực tiễn đến gần hơn với giảng đường.

Ngay từ buổi sáng, khuôn viên trường đã ngập tràn năng lượng với sắc xanh của Tiền Phong Nam. Không gian trưng bày sản phẩm trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng. Các dòng ống PP-R, PVC-U, HDPE vốn quen thuộc trong những công trình nay được "thu nhỏ" ngay tại booth, những mô hình cắt mẫu giúp sinh viên tận mắt quan sát cấu trúc vật liệu và cơ chế vận hành trong hệ thống cấp thoát nước.

Univers Tour thu hút đông đảo sinh viên tham gia trải nghiệm và khám phá vật liệu xanh.

"Chúng tôi muốn sinh viên nhận thấy rằng mỗi vật liệu không chỉ là một sản phẩm, mà còn là câu chuyện về vai trò của vật liệu xanh song hành với trách nhiệm môi trường. Thông qua Univers Tour, Tiền Phong Nam kỳ vọng sẽ mang đến những tri thức thực tiễn, truyền cảm hứng tư duy về phát triển bền vững, giúp các bạn sinh viên trải nghiệm thực tế, chạm vào công nghệ và nhìn thấy những giá trị thật sự đằng sau mỗi vật liệu." - Ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, chia sẻ về sứ mệnh của Univers Tour

Tiếp lửa đam mê, nuôi dưỡng khát vọng tri thức

Trong khuôn khổ hành trình Univers Tour 2025, Tiền Phong Nam triển khai chương trình trao học bổng dành cho những sinh viên tiêu biểu tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng được gửi trao như một lời khích lệ dành cho tinh thần nỗ lực và không ngừng học hỏi của thế hệ kỹ sư trẻ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong mỗi chương trình Univers Tour, minh chứng cho sứ mệnh Tiền Phong Nam luôn đồng hành cùng sinh viên, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng những giá trị thiết thực.

Học bổng Univers Tour minh chứng cho hành trình Tiền Phong Nam đồng hành và ươm mầm cùng thế hệ trẻ

Đại diện trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận định hoạt động học bổng là một trong những điểm nhấn nhân văn của Univers Tour, thể hiện sự gắn bó giữa doanh nghiệp và thế hệ kỹ sư tương lai.

"Học bổng Tiền Phong Nam trao tặng là nguồn khích lệ rất ý nghĩa đối với sinh viên . Hoạt động này cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với giáo dục, đặc biệt là trong việc đồng hành cùng các kỹ sư trẻ. Nhà trường đánh giá cao sự hỗ trợ này và tin rằng đây sẽ là động lực để sinh viên tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập." - PGS. TS Vũ Trường Vũ - Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Khám phá vai trò vật liệu trong công trình xanh qua Workshop chuyên đề

Điểm nhấn học thuật của sự kiện là workshop chuyên đề "Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu". Các chuyên gia kỹ thuật của Tiền Phong Nam đã mang đến cho sinh viên những kiến thức cập nhật về tiêu chuẩn LEED, LOTUS, cùng các minh họa sinh động về vật liệu xanh - xu hướng tất yếu trong xây dựng hiện đại.

Không khí hội trường trở nên bùng nổ hơn trong phần hỏi - đáp cùng minigame tương tác. Những câu hỏi mang tính ứng dụng thực tế yêu cầu sinh viên vận dụng cả khả năng phân tích lẫn kiến thức về vật liệu, tạo nên một bầu không khí hào hứng, đầy thử thách.

Workshop mang đến góc nhìn thực tiễn cho sinh viên về vai trò vật liệu xanh trong xây dựng bền vững

Chia sẻ về trải nghiệm tại Univers Tour, sinh viên Hồng Hậu (Khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết: "Trước đây em chỉ nghĩ lựa chọn vật liệu là vấn đề kỹ thuật, nhưng qua workshop, em nhận ra nó liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn công trình xanh và tác động môi trường. Những ví dụ thực tế từ chuyên gia giúp em hiểu rõ về định hướng nghề nghiệp tốt hơn."

Gắn kết bền vững doanh nghiệp - nhà trường - xã hội

Tiền Phong Nam kỳ vọng Univers Tour sẽ trở thành cầu nối hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp nhà trường, góp phần nuôi dưỡng đội ngũ kỹ sư chất lượng, đồng hành xây dựng hạ tầng xanh cho Việt Nam.

Với thông điệp "Khơi dòng khát vọng - Dẫn lối tương lai", Tiền Phong Nam đang viết tiếp hành trình truyền cảm hứng học tập và sáng tạo đến hàng nghìn sinh viên. Univers Tour sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, hứa hẹn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam.