UOB Việt Nam đạt giải thưởng và hạng mục tại HR Asia Awards 2025

Ba năm liên tiếp tham gia và nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Vượt qua hàng trăm hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, Ngân hàng UOB Việt Nam xuất sắc đạt giải "HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng tham gia và đều được vinh danh cho giải thưởng danh giá này.

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín do tạp chí HR Asia tổ chức thường niên, công nhận những doanh nghiệp có chính sách nhân sự ưu việt, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc lý tưởng.

Bên cạnh giải thưởng chính của năm 2025, Ngân hàng còn đạt thêm bốn hạng mục quan trọng khác, gồm:

Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời (Most Caring Company Awards): Hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh những Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á nhờ những chính sách ưu tiên quyền và lợi ích của nhân viên, từ đó thúc đẩy môi trường và văn hóa nơi làm việc gắn kết tuyệt vời.

Chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật (Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Awards): Hạng mục giải thưởng vinh danh những Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á chú trọng vào xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự đi đôi với sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập dành cho nhân viên, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo, cấp bậc, thâm niên...

Dẫn đầu công nghệ (Tech Empowerment Awards): Hạng mục giải thưởng tôn vinh những Doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào quá trình cải tiến nơi làm việc, nâng cao trải nghiệm của nhân viên và thúc đẩy hiệu suất vận hành.

Môi trường Làm việc Bền vững (Sustainable Workplace Awards): Hạng mục giải thưởng vinh danh những Doanh nghiệp thể hiện sự cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm với môi trường, thực hành kinh doanh bền vững và chứng minh khả năng lãnh đạo xuất sắc trong việc thúc đẩy văn hóa bền vững, xúc tiến đổi mới sinh thái cũng như tạo ra tác động tích cực tới môi trường và xã hội.

Đây là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của UOB Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc bền vững, ý nghĩa và lâu dài.

Quan tâm, Phát triển và Tin tưởng – Ba trụ cột chiến lược của triết lý nhân sự

Tại UOB Việt Nam, triết lý "lấy con người làm trọng tâm" không chỉ là kim chỉ nam trong quản trị nhân sự, mà còn là nền tảng cho mọi hoạt động vận hành và phát triển. Ngân hàng luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường làm việc tích cực, gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên. Từ các chính sách phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe nâng cao đến chương trình vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Thêm vào đó, ngân hàng còn xây dựng cơ chế làm việc linh hoạt cùng với các hoạt động gắn kết tinh thần – tất cả đều được thiết kế nhằm mang lại sự an tâm và động lực cho nhân viên trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Ngân hàng còn chú trọng đầu tư vào phát triển năng lực cá nhân. Các chương trình đào tạo đa dạng được triển khai liên tục nhằm giúp nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, năng lực lãnh đạo và chủ động thích ứng trong kỷ nguyên số.

Tại UOB, chúng tôi đề cao sự tin tưởng và trao quyền dành cho nhân viên. Mỗi cá nhân được khuyến khích chủ động đóng góp, sáng tạo và phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Nhân viên cùng gia đình trong ngày hội chạy bộ vì cộng đồng UOB Heartbeat của UOB Việt Nam.

Ưu tiên kiến tạo môi trường làm việc bền vững làm trọng tâm

Bà Nguyễn Khánh Ninh Trang, Giám đốc Nhân sự, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ góc nhìn: "Trong các hạng mục quan trọng năm nay mà ngân hàng đạt được, chúng tôi tiếp tục được vinh danh về Môi trường Làm việc Bền vững. Đây là điều chúng tôi cam kết và không ngừng nỗ lực đem đến sự hòa nhập và đa dạng hóa nơi công sở. UOB chú trọng tạo dựng cơ sở vật chất, không gian làm việc thoải mái, trang thiết bị và công nghệ hiện đại để hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, các yếu tố tinh thần cũng luôn được chú trọng như tích cực truyền tải và định hướng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy giao tiếp cởi mở, và tìm được ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Cuối cùng, Ngân hàng luôn tin tưởng và khuyến khích xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập, tôn trọng và tin tưởng, nơi mọi nhân viên được trao quyền để tạo ra những kết quả tích cực."

Các giải thưởng đạt được tại HR Asia Awards năm nay một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của UOB Việt Nam về môi trường làm việc chất lượng và nguồn nhân lực bền vững.

Chi nhánh ngân hàng UOB Việt Nam tại tòa nhà mPlaza trên đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

UOB là ngân hàng hàng đầu châu Á với trụ sở chính tại Singapore và mạng lưới hơn 470 chi nhánh và văn phòng tại 19 thị trường trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Ngân hàng hiện có tổng cộng 5 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với đội ngũ nhân sự hơn 1.600 người, cung cấp giải pháp tài chính đa dạng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2025, UOB Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong khối ngân hàng có vốn sở hữu nước ngoài tại Việt Nam. Với cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam, UOB cũng đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng Tòa nhà trụ sở mới tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh – nền tảng hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh doanh và mở rộng nguồn nhân lực trong vòng 5 năm tới.

Tìm hiểu thêm về UOB Việt Nam và các cơ hội nghề nghiệp của ngân hàng UOB tại đây.