UOB Việt Nam nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ với bộ thẻ tín dụng cải tiến mới và hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Sự kiện ra mắt bộ Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam được tổ chức tối ngày 21 tháng 10 năm 2025 tại TP.HCM.

UOB Việt Nam hiện cung cấp bốn dòng thẻ tín dụng riêng biệt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống. Các thẻ này mang đến cho khách hàng nhiều giá trị thiết thực cùng khả năng tiếp cận liền mạch đến các ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Một chiếc thẻ cho mọi phong cách sống

Bốn dòng Thẻ Tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam

Thẻ Tín Dụng UOB PRVI Miles – Mỗi hành trình bắt đầu bằng một phần thưởng

Được thiết kế dành riêng cho những khách hàng yêu thích du lịch, thẻ này mở ra thế giới đặc quyền với 3 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Đông Nam Á, 8 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí mỗi năm, mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh 1,99%, và bảo hiểm du lịch lên đến 5 tỷ VND. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành vé máy bay hoặc hoàn tiền du lịch, mang đến những trải nghiệm đầy tận hưởng.

Thẻ Tín Dụng UOB One – Chi tiêu thông minh, hoàn tiền tối đa

Lý tưởng cho những người tìm kiếm giá trị, thẻ này mang lại hoàn tiền cho chi tiêu hàng ngày, lên đến 10% cho Grab và giao thông đường bộ, 5% cho các dịch vụ đăng ký định kỳ, 3% cho bảo hiểm, và 2% cho mua sắm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn vừa tận hưởng tiện ích, vừa nhận lại giá trị thiết thực từ mỗi giao dịch. Chi tiêu thông minh. Hoàn tiền liền tay.

Thẻ Tín Dụng UOB World – Thế giới ưu đãi trong tầm tay

Được thiết kế dành cho thế hệ trẻ yêu công nghệ, thẻ này mang đến 5 lần điểm thưởng cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và giải trí. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành sản phẩm Apple, phụ kiện du lịch, e-voucher và các quà tặng cao cấp khác, đưa phong cách sống sang trọng đến gần hơn.

Thẻ tín dụng Lazada UOB – Mở hộp niềm vui bất tận

Dành cho những tín đồ mua sắm trực tuyến, thẻ này mang lại 10 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Lazada, giảm giá 30% vào cuối tuần, và e-voucher trị giá 200.000 VND trong tháng sinh nhật của chủ thẻ, biến việc mua sắm hàng ngày thành trải nghiệm đầy phần thưởng.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ra mắt thẻ

"Chúng tôi rất vui mừng ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến này, được thiết kế với tôn chỉ lấy khách hàng là trung tâm – vì tất cả những gì bạn yêu. Dù bạn yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của bạn và những ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt. Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ," ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

Nắm bắt các xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng Việt

Theo Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng khu vực ASEAN do UOB phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản trị toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) thực hiện vào năm 2024, người tiêu dùng Việt Nam cho biết đã chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm như kỳ nghỉ, ăn uống sang trọng, hòa nhạc và lễ hội so với người tiêu dùng trong khu vực, với 42% người khảo sát ở Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu nhiều hơn cho những lĩnh vực này, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực ASEAN là 35%. Người tiêu dùng trẻ tuổi có xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm nhiều hơn các nhóm khác, đặc biệt là Gen Z với 47% trong số họ cho biết đã chi nhiều hơn cho các hoạt động về trải nghiệm.

Về chi tiêu ở nước ngoài, hơn 70% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu ở nước ngoài trong khu vực ASEAN trong năm 2024 với điểm đến phổ biến là Thái Lan và Singapore. Trong số các phương thức thanh toán ở nước ngoài, 71% người được hỏi cho biết họ thích sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ vật lý, hoặc thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ di động - trong khi chỉ có 38% thích sử dụng tiền mặt.

Thẻ Tín dụng của UOB được thiết kế phù hợp với nhiều phong cách sống và nhu cầu chi tiêu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Trước những xu hướng này, Ngân hàng UOB đã đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trong nước và khu vực để mang đến các ưu đãi, đặc quyền ưu tiên độc đáo cho chủ thẻ tín dụng trong các lĩnh vực du lịch, ăn uống, mua sắm và giải trí.

Ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Với mạng lưới phủ rộng khắp khu vực, phục vụ hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ, cùng vị thế là ngân hàng phát hành Thẻ Tín Dụng lớn nhất ASEAN cho cả Visa và Mastercard tính theo tổng giá trị giao dịch, UOB hiện đang sở hữu hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, mang đến cho chủ thẻ hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Tại Việt Nam, chủ thẻ UOB cũng được hưởng các đặc quyền khu vực độc đáo này với một số ưu đãi nổi bật gần đây bao gồm:

Tận hưởng đặc quyền hoàn 100% Phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ và Phí chuyển đổi trả góp cho mọi giao dịch trong mỗi chuyến đi của chủ thẻ.

Hoàn tiền lên đến 20% tại các cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại ở các điểm đến yêu thích của du khách Việt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Giảm đến 12% khi đặt dịch vụ qua Agoda, ưu đãi tại The Shilla Duty Free (Singapore), ưu đãi hợp tác cùng Singapore Airlines, giá vé đặc biệt với Qatar Airways, EVA Air và các chương trình đặc biệt dành cho nhạc kịch, nhà hàng và điểm tham quan trong khu vực Marina Bay, Singapore.

Quyền mua vé trước cho các sự kiện giải trí toàn cầu, như giảm giá đến 20% cho nhạc kịch Broadway và quyền mua vé sớm cho các buổi hòa nhạc của các ngôi sao quốc tế như Mariah Carey, tiếp nối thành công từ các chương trình ưu đãi trước đó dành cho tour diễn của Taylor Swift, Ed Sheeran và Lady Gaga.

Hợp tác chiến lược và đặc quyền ẩm thực cao cấp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, chủ thẻ UOB có thể hưởng ưu đãi lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp hoặc nhận một suất ăn fine dining miễn phí tại các địa điểm chọn lọc ở TP.HCM và Hà Nội, bao gồm nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn, góp phần nâng tầm trải nghiệm ăn uống hàng ngày cho khách hàng.

Thẻ tín dụng UOB mang đến cho khách hàng các ưu đãi để trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp tại các nhà hàng cao cấp tại Tp.HCM và Hà Nội

Đặc biệt, mới đây UOB Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Oxalis và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những kỳ quan thiên nhiên kì vĩ nhất thế giới cho chủ thẻ UOB. Thông qua hợp tác này:

Chủ thẻ UOB tại năm thị trường ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái lan và Việt Nam sẽ được giảm giá 10% khi mua các tour khám phá của Oxalis tại Việt Nam.

10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất trên các sản phẩm ngân hàng tại Việt Nam sẽ nhận được lời mời độc quyền tham gia hành trình khám phá hang Sơn Đoòng – chuyến đi có một không hai vào hang động lớn nhất thế giới.

Ông Paul Kim – Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam và ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis Adventure chia sẻ về hợp tác mới đây nhằm quảng bá du dịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng đến khách hàng của UOB tại 5 nước ASEAN và dành tặng 10 suất thám hiểm Sơn Đoòng cho 10 khách hàng của UOB tại Việt Nam.

Bộ thẻ tín dụng cải tiến cùng loạt ưu đãi độc quyền chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của UOB trong việc nâng tầm chất lượng sống của khách hàng tại Việt Nam. Đồng thời, điều này cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trong việc mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, kết nối khu vực và dịch vụ tài chính gắn liền với phong cách sống cho ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam.

Tất cả các ưu đãi nêu trên đều đi kèm Điều khoản và Điều kiện áp dụng, Tìm hiểu thêm về Thẻ Tín dụng UOB và các ưu đãi tại: UOB: Vì bạn và mọi điều bạn yêu







