Uống nước mật ong mỗi ngày, nửa năm sau người phụ nữ đi khám, nhận kết quả bất ngờ

Nước mật ong là một trong những loại đồ uống quen thuộc, được nhiều người sử dụng để tăng cường sức khỏe từ bên trong hoặc để dưỡng da, dưỡng tóc. Tuy nhiên, mới đây, trong chương trình “Sức khỏe 2.0”, chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàn Dĩnh, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiết lộ rằng sử dụng nước mật ong sai cách đôi khi có thể hậu quả khó lường. Vị chuyên gia sau đó đã chia sẻ về trường hợp của nữ bệnh nhân mà cô từng điều trị.

Theo chuyên gia Triệu Hàn Dĩnh, bà Vương Hoa 48 tuổi, Đài Loan (Trung Quốc) là một người thích chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là mái tóc. Mỗi tháng, bà chi hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 37 triệu đồng) cho các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc tóc. Nửa năm trước, bà đọc được thông tin nói rằng uống nước mật ong mỗi ngày có thể giúp “kích thích mọc tóc, dưỡng tóc hiệu quả” nên bà đã bắt đầu sử dụng loại nước này.

Mỗi ngày, bà Vương Hoa đều uống nước mật ong thay cho nước lọc với hy vọng “bổ sung dưỡng chất để giúp tóc chắc khỏe, đen mượt hơn”.

Mỗi ngày bà Vương Hoa đề uống rất nhiều nước mật ong. (Ảnh minh họa)

Theo China Times, sau nửa năm uống nước mật ong, cơ thể bà Vương Hoa bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như thường xuyên mệt mỏi, choáng váng. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân nên bà Vương Hoa quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Kết quả khám khiến bà sững sờ. Mặc dù bà Vương cao 1m55 và chỉ nặng 48kg, không bị béo phì nhưng xét nghiệm máu cho thấy nồng độ triglyceride trong máu của bà lên tới 250mg/dL. Đây là mức cao đáng báo động. Ngoài ra, bà Vương cũng được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ.

Dựa trên kết quả xét nghiệm chuyên gia Triệu Hàn Dĩnh phân tích nguyên nhân gây bệnh có thể đến từ thói quen uống nước mật ong thay nước lọc của bà Vương.

Chuyên gia Triệu Hàn Dĩnh cho biết: “Mật ong chủ yếu chứa glucose và fructose và một lượng calo nhất định. Ngoài ra, trong mật ong còn có một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các thành phần dinh dưỡng trong mật ong có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, việc lạm dụng mật ong có thể gây dư thừa đường, lượng đường dư thừa được gan chuyển hóa và tích trữ dưới dạng mỡ, có thể gây tăng cân, tăng mỡ máu và gan nhiễm mỡ”.

Bà Vương có nồng độ triglyceride trong máu cao, đồng thời được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, trường hợp của bà Vương chưa quá nghiêm trọng, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống, giảm lượng mật ong sử dụng hàng ngày là có thể cải thiện chỉ số mỡ máu và “đẩy lùi” bệnh gan nhiễm mỡ.

Chia sẻ thêm về các lưu ý khi sử dụng mật ong, chuyên gia khuyến cáo: “Mỗi ngày, mọi người chỉ nên tiêu thụ quá 5ml mật ong (khoảng 1-2 thìa mật ong) để tránh nạp dư thừa calo và đường vào cơ thể, từ đó giúp phòng ngừa bệnh tật”.

Chuyên gia Triệu Hàn Dĩnh cũng cho biết, khi sử dụng mật ong mọi người nên pha bằng nước ấm và tránh pha vào nước nóng. Nguyên nhân là do nhiệt độ của nước nóng có thể phá hủy các enzyme, vitamin, khoáng chất có lợi có trong mật ong, làm giảm giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này.