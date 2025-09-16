Tập đoàn NRC chi 20 tỷ mua một công ty bất động sản 4 'tháng tuổi'

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp, mã: NRC) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng 1,98 triệu cổ phần, tương đương 99% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Netland (Netland).



Đối tác chuyển nhượng cho NRC là ông Nguyễn Đình Tú (SN 1997) giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Netland. Với giá chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng sẽ là 19,8 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Netland sẽ trở thành công ty của NRC.

Theo tìm hiểu, Netland mới được thành lập vào tháng 5/2025, trụ sở tại TP.HCM, hoạt động kinh doanh bất động sản. Khi đó, bà Lê Hoàng Phương (SN 1991) giữ chức Tổng giám đốc

Ban đầu công ty này có vốn điều lệ 100 triệu đồng trong đó bà Lê Hoàng Phương nắm 90%, hai cổ đông Trần Lê Anh Thư và Nguyễn Hồ Hải Đăng mỗi người nắm 5%.

Đầu tháng 9/2025, ông Nguyễn Đình Tú thay bà Phương giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện doanh nghiệp. Lúc này, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 triệu đồng lên 20 tỷ đồng.

Trong diễn biến mới nhất, NRC mới đây thông báo ngày 24/9 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chưa được công bố. Nội dung cuộc họp sẽ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 6, cổ đông NRC đã thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua trong năm 2024 với lý do bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai việc phát hành theo kế hoạch.

Đại hội thông qua phương án thay thế là phương án phát hành riêng lẻ tối đa gần 92,6 triệu cổ phiếu trong năm 2025 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thành viên HĐQT đủ điều kiện.

Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Nếu phát hành thành công ở mức tối đa, vốn điều lệ của NRC sẽ được nâng lên gần 1.852 tỷ đồng.

Với tối đa gần 926 tỷ đồng có thể huy động được từ đợt chào bán, NRC lên kế hoạch dùng gần 338 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Chăm sóc Sức khỏe Xuất sắc Việt Nam; 300 tỷ đồng đầu tư căn hộ thuộc dự án The Weltone Luxury; 70 tỷ đồng trả một phần nợ ngân hàng; 203 tỷ đồng trả nợ trái phiếu; còn lại hơn 15 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.



