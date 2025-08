Utopia Villas & Resort lập kỳ tích tại Dot Property Vietnam Awards 2025

Dot Property Vietnam Awards là một trong những hệ thống giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu khu vực, được tổ chức thường niên bởi Tập đoàn Dot Property – đơn vị sở hữu mạng lưới truyền thông bất động sản trải dài khắp Đông Nam Á. Với hệ thống đánh giá khách quan, độc lập bởi hội đồng chuyên gia quốc tế, giải thưởng không chỉ vinh danh các dự án nổi bật mà còn ghi nhận chiến lược phát triển bền vững và những giá trị thực chất mà doanh nghiệp mang lại cho thị trường.

Chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình của những người tiên phong" tại mùa giải 2025 đặc biệt tôn vinh các nhà phát triển tiên phong, dám nghĩ khác, làm khác, vượt qua thử thách để kiến tạo những giá trị mới – bền vững, nhân văn và thích ứng với xu thế sống tương lai.

Chiến thắng đầy ngoạn mục của Utopia Villas & Resort

Ngày 31/07 vừa qua, tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025, dự án Utopia Villas & Resort đã được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng: Best Township Master Plan Design Vietnam 2025 cho Utopia Villas & Resort, Best Sales Gallery Innovative Design Vietnam 2025 cho Utopia LightriX Center, và Best Innovative Green Commercial Development Vietnam 2025 cho Utopia Grand Center. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực triển khai và tư duy chiến lược khác biệt của doanh nghiệp, mà còn khẳng định vị thế của một nhà phát triển tiên phong theo đuổi con đường phát triển bền vững trong thời đại mới.

Dự án Utopia Villas & Resort thắng lớn ở ba hạng mục quan trọng

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Phú Thành Holdings - Chủ đầu tư dự án dự án Utopia Villas & Resort, ông Trương Xuân Quý (Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh) cho biết: "Utopia Villas & Resort là một trong những dự án khu đô thị nghỉ dưỡng hiếm hoi tại miền Bắc sở hữu pháp lý minh bạch đầy đủ, quy hoạch trên địa hình nghỉ dưỡng lượn sóng với 80ha và hệ sinh thái mặt nước trải dài 120ha hồ. Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên nguyên bản với sông, hồ, đồi, núi và địa hình uốn lượn độc đáo đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi kiến tạo nên một bức tranh quy hoạch độc bản, với những công trình mang đậm tâm huyết và cá tính riêng. Trong thời gian tới, Utopia Villas & Resort hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm đầu tư hấp dẫn tại thị trường bất động sản phía Bắc."

Trong ba giải thưởng danh giá, Best Township Master Plan Design Vietnam 2025 (Dự án Khu Đô Thị Có Thiết Kế Quy Hoạch Tổng Thể Tốt Nhất Việt Nam 2025) trao cho Utopia Villas & Resort được xem là hạng mục quan trọng nhất, khẳng định tư duy quy hoạch toàn diện và tầm nhìn phát triển dài hạn của chủ đầu tư Phú Thành Holdings.

Utopia Villas & Resort gây ấn tượng bởi quy hoạch toàn diện

Giải thưởng này đặc biệt được giới chuyên môn đánh giá cao, bởi không chỉ vinh danh yếu tố quy hoạch bài bản, đồng bộ về hạ tầng – kiến trúc – cảnh quan, mà còn đặt trọng tâm vào khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống bền vững, gắn kết cộng đồng và thích ứng với xu thế phát triển đô thị trong tương lai.

Dưới bàn tay quy hoạch của ACG – đơn vị thiết kế đô thị hàng đầu từ Mỹ, Utopia Villas & Resort khai thác tối đa địa hình đồi gò tự nhiên, tạo nên một tổng thể phân khu thông minh, thuận tiện về kết nối và tối ưu trải nghiệm sống – nghỉ dưỡng cho cư dân. Các chức năng đô thị được phân tách rõ ràng nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn và riêng tư.

Điểm nhấn đặc biệt còn nằm ở việc tích hợp loạt giải pháp ESG ngay từ khâu thiết kế đến vận hành: vật liệu thân thiện với môi trường, chiến lược bảo tồn hệ sinh thái bản địa, thiết kế tiết kiệm năng lượng và giải pháp phát triển văn hóa địa phương bền vững. Đây chính là nền tảng giúp cư dân không chỉ sở hữu một nơi ở chất lượng mà còn được sống trong một môi trường sống lành mạnh, hòa hợp với thiên nhiên và có giá trị lâu dài.

"Cú đúp" cho hai công trình biểu tượng – Khẳng định năng lực triển khai và sáng tạo đột phá

Bên cạnh giải thưởng quy hoạch, Utopia Villas & Resort còn ghi dấu ấn với với hai giải thưởng cho hai công trình biểu tượng. Trung tâm hội nghị Utopia Grand Center - do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào chủ trì thiết kế - đạt giải Best Innovative Green Commercial Development Vietnam 2025 (Công Trình Thương Mại Xanh Sáng Tạo Nhất Việt Nam 2025), nhờ kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên, không gian linh hoạt đạt chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế, tích hợp công nghệ vận hành thông minh và sức chứa lên tới hàng nghìn khách.

Trung tâm hội nghị Utopia Grand Center

Trung tâm đón tiếp Utopia LightriX Center đạt giải Best Sales Gallery Innovative Design Vietnam 2025 (Sales Gallery Có Thiết Kế Sáng Tạo Đẹp Nhất Việt Nam 2025) với thiết kế sáng tạo, bể bơi panorama mang sắc đỏ độc đáo cùng các họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình sóng nước, mang đến một trải nghiệm nghệ thuật chưa từng có tại Việt Nam.

Trung tâm đón tiếp Utopia LightriX Center

Vượt lên cả giá trị kiến trúc đơn thuần, các công trình tại Utopia Villas & Resort đều ứng dụng tư duy thiết kế sinh thái – chú trọng bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tái tạo tài nguyên tự nhiên và kết nối hài hòa với cảnh quan hùng vĩ. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng kết hợp giữa mỹ học, công năng và trách nhiệm xã hội trong từng chi tiết thiết kế.

Theo đánh giá từ hội đồng giải thưởng, thành tựu của Phú Thành Holdings không đến từ quy mô đầu tư hay chiến dịch truyền thông rầm rộ, mà từ nội lực vững vàng và chiến lược phát triển có chiều sâu. Doanh nghiệp lựa chọn phát triển tại các vùng đất có tiềm năng bền vững, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm gắn kết, minh bạch về tài chính, tốc độ triển khai nhanh, và luôn đặt trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.