Ưu đãi 100% thuế trước bạ, Camry khuấy đảo sân chơi sedan tháng 11

Đầu tháng 11, Toyota công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với 8.000 xe giao đến tay khách hàng (bao gồm Lexus) và là mốc doanh số cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Các mẫu xe nằm trong diện ưu đãi cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, điển hình là Camry với 299 xe, tăng 151 xe so với tháng trước đó. Nhận thấy rào cản về giá là lý do hàng đầu khiến nhiều khách hàng khó tiếp cận mẫu sedan hạng sang này, Toyota đã nâng cấp ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua xe trong tháng 11. Nhiều đại lý của hãng ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm, tìm hiểu, lái thử và đặt cọc Camry tiếp tục có dấu hiệu gia tăng.

Minh Khôi, Giám đốc điều hành một công ty công nghệ tại Sài Gòn, luôn có một nguyên tắc làm việc: Giá trị cốt lõi là bất biến. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho công việc mà còn cho cả những quyết định cá nhân quan trọng, ví dụ như việc chọn chiếc xe đồng hành. Vị giám đốc trẻ tâm niệm: "Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, tôi cần một thứ gì đó chắc chắn để làm nền tảng."

Quyết định đúng thời điểm

Trong quá trình cân nhắc các phiên bản mới của Camry, Khôi nhận thấy rằng sự thành công bền vững của ngày hôm nay phải gắn liền với trách nhiệm và hiệu quả. Đây chính là lý do khiến anh hướng tới phiên bản Hybrid Electric mới. Camry 2.5 HEV MID vẫn giữ trọn vẹn sự điềm tĩnh và uy tín đã được bảo chứng qua nhiều thế hệ, nhưng nay được trang bị công nghệ Hybrid Electric (HEV) tiên tiến - một bước tiến về tầm nhìn.

Khôi chia sẻ: "Camry Hybrid không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, mà quan trọng hơn, nó thể hiện trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp. Đi họp đối tác bằng một chiếc xe HEV cũng là một thông điệp thầm lặng về sự phát triển bền vững".

Sự khác biệt cốt lõi của bản 2.5HEV chính là công nghệ. Sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện giúp xe vận hành mượt mà, tĩnh lặng, đặc biệt khi di chuyển trong phố.

"Sự êm ái, gần như không tiếng động khi khởi động và di chuyển ở dải tốc độ thấp là một điểm cộng rất lớn. Nó giúp tôi có không gian yên tĩnh tuyệt đối để suy nghĩ, tranh thủ nghỉ ngơi hoặc xem tài liệu trên đường", Khôi nhận định.

Về việc chọn bản 2.5HEV MID Khôi nhấn mạnh yếu tố hiệu quả đầu tư. "Phiên bản này cung cấp đủ tiện nghi cao cấp, từ gói an toàn Toyota Safety Sense cho đến nội thất sang trọng, với mức chi phí hợp lý là 1,46 tỷ. Đây là sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và giá trị".

Khôi đã có sẵn quyết định về giá trị, nhưng sự nhạy bén về tài chính đã giúp anh chốt xe đúng thời điểm vàng. Anh đã được áp dụng chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ lớn trong tháng 10, giúp tiết kiệm được một khoản tiền mặt đáng kể (lên tới 73 triệu đồng cho bản HEV MID).

Khách hàng trẻ hài lòng với lựa chọn Camry HEV MID, xe xanh thân thiện môi trường cùng những chính sách hỗ trợ thiết thực từ hãng và đại lý.

Trong tháng 11, hãng nâng cấp ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ, áp dụng cho tất cả các khách hàng mua xe Camry các phiên bản, hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình. Mức ưu đãi cao nhất là Camry HEV TOP với tối đa 153 triệu đồng, Camry HEV MID là 146 triệu đồng và phiên bản xăng 2.0Q là 122 triệu đồng.

Ngoài chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ, Toyota Việt Nam còn hỗ trợ lãi suất vay cho khách hàng thực hiện mua trả góp thông qua công ty Tài chính Toyota. Theo đó, với khách hàng mua xe Camry HEV sẽ được hỗ trợ mức lãi suất chỉ từ 1,49%/năm và cố định trong 6 tháng đầu. Chương trình này được áp dụng đồng thời với ưu đãi lệ phí trước bạ.

Sự kết hợp giữa uy tín, công nghệ Hybrid Electric tiên tiến, và chính sách ưu đãi hấp dẫn đã giúp Khôi và nhiều khách hàng tối ưu hóa khoản đầu tư ban đầu, sở hữu mẫu xe uy tín và thân thiện môi trường, phù hợp với xu hướng di chuyển hiện nay.

Camry - Tuyên ngôn về phong cách sống

Trong tâm trí Khôi, cũng như nhiều người Việt Nam, Toyota Camry chưa bao giờ là một chiếc xe thông thường. Nó là một biểu tượng của sự thành công đã được khẳng định. Chiếc xe ấy đại diện cho sự điềm tĩnh, thành công bền vững và một quyền lực được xây dựng trên sự tin cậy, tử tế.

Bấy lâu nay, dù thị trường sedan hạng D có bao nhiêu gương mặt mới xuất hiện với những lời hứa hẹn hào nhoáng, Camry vẫn giữ vững vị thế hàng đầu, không cần phải ồn ào. Uy tín đã được bảo chứng qua hàng thập kỷ chính là điểm mạnh khó có đối thủ nào có thể vượt qua.

"Tôi đã cân nhắc rất nhiều mẫu xe, không phải về chi phí mà về giá trị mà chiếc xe đó mang lại", Khôi chia sẻ. "Tôi luôn nhớ một người anh chơi thân, khi lái Camry đến cuộc hẹn. Tất cả mọi người khi đó và cả tôi đều chắc chắn rằng, anh ấy là một người luôn coi trọng giá trị cốt lõi, sự ổn định, và cam kết dài hạn - những phẩm chất mà họ tìm kiếm ở một đối tác. Tôi ấn tượng với Camry từ đó". Khách hàng không chỉ tìm kiếm một chiếc xe, họ tìm kiếm một sự xác nhận cho triết lý sống và làm việc của mình.

Hiệp hội Đại lý Toyota Hà Nội mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hiệp hội Đại lý Toyota Hà Nội tổ chức sự kiện đặc biệt "Tri ân nhà giáo - Đồng hành cùng tri thức Việt" diễn ra từ 8h00 - 17h00 ngày 15/11, tại các đại lý: Toyota Thăng Long, Toyota Mỹ Đình, Toyota Thanh Xuân, Toyota Long Biên, Toyota Hà Đông, Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội, Toyota Pháp Vân, Toyota IDMC Hoài Đức và Toyota Thái Hòa Từ Liêm. Theo đó, các nhà giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục khi mua xe Toyota sẽ được hưởng chính sách vay trả trước 0 đồng áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota, tặng voucher dịch vụ trị giá từ 5 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác. Cùng ngày, chương trình Roadshow Toyota Hà Nội sẽ diễu hành qua các trường THPT và Đại học danh tiếng của Thủ đô, lan tỏa tinh thần tri ân và kết nối tri thức Việt.

Ngoài ra, trong tháng 11 này, hãng xe Nhật còn triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn cho nhiều mẫu xe khác: Hỗ trợ tương đương 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Vios, Veloz Cross và Avanza Premio; Hỗ trợ đến 50% thuế trước bạ cho 3 mẫu xe Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux (tất cả các phiên bản). Bên cạnh đó, quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, ưu đãi lãi suất vay cũng góp phần giúp việc sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn với nhiều gia đình.