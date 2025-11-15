Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vạch trần "ma trận" tiền ảo đa cấp: 6 đối tượng bị khởi tố, 12 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

15-11-2025 - 16:12 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm của Nguyễn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng...

Theo điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát kinh tế) nhận được nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, liên quan đến một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Vạch trần

Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định khoảng tháng 5/2025, đối tượng Nguyễn (trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) nắm bắt trên thị trường giao dịch tiền điện tử đang thu hút tiền của người đầu tư. Nguyễn nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN, vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập website giao dịch tiền điện tử cùng NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng "hoa hồng" và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng. Với thủ đoạn trên, nhóm của Nguyễn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp".

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về 2 tội danh nêu trên.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Đại gia” thép một thời từng là đối thủ Hòa Phát bất ngờ “tái sinh”

“Đại gia” thép một thời từng là đối thủ Hòa Phát bất ngờ “tái sinh” Nổi bật

"Tín hiệu lạ" từ mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong mùa báo cáo quý 3

"Tín hiệu lạ" từ mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong mùa báo cáo quý 3 Nổi bật

Dùng 19 tài khoản thao túng cổ phiếu, 2 cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng

Dùng 19 tài khoản thao túng cổ phiếu, 2 cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng

15:12 , 15/11/2025
Quốc gia châu Á tỷ dân này cùng lúc đón VinFast và Tesla, nhưng 'gã khổng lồ Mỹ' đang đuối hơn?

Quốc gia châu Á tỷ dân này cùng lúc đón VinFast và Tesla, nhưng 'gã khổng lồ Mỹ' đang đuối hơn?

12:02 , 15/11/2025
Hai mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng tổng cộng 1.500 tỷ trong tuần 10-14/11, ngược chiều cổ phiếu thép được gom mạnh

Hai mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng tổng cộng 1.500 tỷ trong tuần 10-14/11, ngược chiều cổ phiếu thép được gom mạnh

02:23 , 15/11/2025
Một công ty chứng khoán bị phạt gần 1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm

Một công ty chứng khoán bị phạt gần 1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm

02:01 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên