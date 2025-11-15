Vạch trần "ma trận" tiền ảo đa cấp: 6 đối tượng bị khởi tố, 12 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng...

Theo điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát kinh tế) nhận được nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, liên quan đến một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định khoảng tháng 5/2025, đối tượng Nguyễn (trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) nắm bắt trên thị trường giao dịch tiền điện tử đang thu hút tiền của người đầu tư. Nguyễn nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN, vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập website giao dịch tiền điện tử cùng NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng "hoa hồng" và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng. Với thủ đoạn trên, nhóm của Nguyễn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp".

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về 2 tội danh nêu trên.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.