Văn hóa “People First”: Bí quyết giúp FedEx Vietnam trở thành nơi làm việc tốt nhất châu Á

Với FedEx, Lời hứa Tím không chỉ là cam kết "FedEx sẽ mang đến trải nghiệm xuất sắc trong từng dịch vụ của mình" dành cho khách hàng mà còn là lời hứa giữa mỗi nhân viên với nhau. Giải thưởng danh giá này một lần nữa khẳng định con người là cốt lõi tạo nên thành công của FedEx.

Con người: Nền tảng của thành công

Triết lý Con người - Dịch vụ - Lợi nhuận (PSP) đã và đang định hướng mọi hoạt động của FedEx. Nguyên tắc này tuy đơn giản nhưng hiệu quả vì khi nhân viên được đối xử công bằng và hỗ trợ để phát triển, họ sẽ mang đến dịch vụ vượt trội cho khách hàng. Triết lý này vẫn luôn là nền tảng văn hóa của FedEx trên toàn thế giới và được FedEx Việt Nam áp dụng sâu sắc trong cách duy trì môi trường làm việc của mình.

Công ty triển khai các biện pháp an toàn chặt chẽ, thực hiện đánh giá hiệu suất hàng tháng và liên tục cập nhật chính sách để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng phát triển. Bằng cách xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, FedEx trao quyền cho nhân viên phát triển và thể hiện tốt nhất năng lực của mình. Ngoài ra, FedEx Việt Nam còn cung cấp các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, ưu tiên cả thể chất lẫn tinh thần của nhân viên. Các chương trình này bao gồm kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm và tiếp cận nguồn hỗ trợ sức khỏe tinh thần thông qua những sáng kiến như Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP) và Cân bằng đời sống công việc, hỗ trợ miễn phí và bảo mật cho các nhân viên và gia đình. Tất cả những nỗ lực này phản ánh cam kết sâu sắc của công ty trong việc quan tâm lẫn nhau, gắn kết tập thể và cùng xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Văn hóa phát triển và học hỏi không ngừng

FedEx Việt Nam cũng nuôi dưỡng văn hóa phát triển thông qua việc học hỏi không ngừng. Sáng kiến "Biến việc học thành thói quen" khuyến khích nhân viên chủ động rèn luyện và phát triển bản thân với quyền truy cập vào nhiều khóa học trực tuyến cùng các tài liệu đào tạo ngắn gọn. Những cơ hội này giúp các thành viên công ty mài giũa kỹ năng hiện tại, nâng cao chất lượng công việc và trang bị năng lực sẵn sàng cho tương lai để vượt qua những thách thức mới và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp. Bằng cách đầu tư vào sự phát triển của nhân viên, FedEx trao quyền cho mỗi cá nhân làm chủ sự nghiệp của mình, đồng thời củng cố khả năng thích ứng của tổ chức trước nhu cầu khách hàng và biến động của thị trường.

Hai giải thưởng này không chỉ đơn thuần là danh hiệu trong ngành, mà còn là minh chứng cho sự cống hiến và tinh thần của toàn thể đội ngũ nhân viên FedEx tại Việt Nam. Bằng việc đặt con người vào trung tâm của văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy phúc lợi, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp và đề cao tính bền vững, FedEx không ngừng xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng nơi nhân viên cảm thấy được trân trọng và truyền cảm hứng.

Bà Ee Hui Tan, Giám đốc Khai thác của FedEx Việt Nam & Campuchia chia sẻ: "Tại FedEx, chúng tôi tin rằng khi đặt con người lên hàng đầu, sẽ không có giới hạn về những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được. Văn phòng không chỉ là nơi chúng ta làm việc, mà còn là nơi chúng ta phát triển, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau kiến tạo tương lai. Bằng cách kết nối con người với cơ hội, chúng tôi trao quyền cho mỗi thành viên để họ phát triển. Con người chính là trái tim của FedEx. Chính niềm đam mê và sự kiên cường của họ sẽ đưa chúng tôi tiến xa hơn, hướng đến sự đổi mới và tăng trưởng".