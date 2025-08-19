Vạn Phát Velora: 5 lý do khiến nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng tại Đông Cần Thơ

Trong bối cảnh đó, Vạn Phát Velora nổi lên như một "điểm sáng" với 5 yếu tố then chốt: Vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đẳng cấp, pháp lý vững vàng, giá bán hợp lý cùng tiềm năng sinh lời vượt trội.

Vị trí thuận lợi – tâm điểm kết nối liên vùng

Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, thuộc phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ và chỉ cách KCN An Nghiệp khoảng 1,5km, Vạn Phát Velora nổi bật như tâm điểm giao thương trên các trục kết nối liên vùng. Từ đây, cư dân và nhà đầu tư thuận tiện di chuyển theo nhiều hướng: Quốc lộ 1A dẫn thẳng về trung tâm Cần Thơ và các tỉnh miền Đông; đường Phạm Hùng – trục xuyên tâm vào nội đô Sóc Trăng; các tuyến Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng kết nối khu hành chính, giáo dục, y tế, thương mại; Quốc lộ 60 nối Vĩnh Long, Đồng Tháp – đặc biệt sẽ rút ngắn gần 60 phút di chuyển khi cầu Đại Ngãi hoàn thành.

Sở hữu vị trí chiến lược ngay giữa vùng hạ tầng đang bứt tốc, Vạn Phát Velora trở thành điểm kết nối toàn Tây Nam Bộ. Hệ thống giao thông liên vùng này không chỉ mang lại lợi thế an cư – kinh doanh vượt trội mà còn tạo lực đẩy gia tăng giá trị cho bất động sản, đặc biệt với các khu đô thị quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch như Vạn Phát Velora – nơi toàn bộ sản phẩm nhà liền kề đã có sổ riêng, sẵn sàng giao dịch ngay.

Hạ tầng hoàn chỉnh – Đô thị giao thương hiện hữu

Không chỉ nằm trong khu vực đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, bản thân Vạn Phát Velora cũng sở hữu hệ thống nội khu hoàn chỉnh. Đường nội bộ rộng thoáng, quy hoạch hợp lý cùng hạ tầng kỹ thuật đầy đủ giúp dự án sẵn sàng đón cư dân về sinh sống.

Vạn Phát Velora được định hình trở thành đô thị thương mại sầm uất của Đông Cần Thơ.

Đại diện chủ đầu tư Vạn Phát cho biết: "Mục tiêu của Vạn Phát Velora không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm bất động sản, mà còn kiến tạo nên một đô thị giao thương sầm uất, nơi cư dân có thể vừa an cư, vừa phát triển kinh doanh."

Tiện ích đẳng cấp cho an cư và đầu tư

Sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm phường Sóc Trăng, Vạn Phát Velora khẳng định sức hút nhờ hệ thống tiện ích đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng tại chỗ của cư dân.

Tại Vạn Phát Velora, cư dân được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ với trường mầm non, trạm y tế, sân tennis, sân pickleball, công viên trung tâm, đường nội bộ lớn. Mỗi hạng mục đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, chú trọng tính kết nối và trải nghiệm, mang đến môi trường sống tiện nghi và gần gũi thiên nhiên.

Tiện ích đẳng cấp của Vạn Phát Velora.

Song song đó, dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng đến các tiện ích ngoại khu hiện hữu như Co.opmart, Vincom, chợ trung tâm, khu du lịch Hồ Nước Ngọt, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, khu công nghiệp An Nghiệp cùng các dịch vụ thương mại sầm uất trong bán kính vài phút di chuyển. Điều này giúp cư dân vừa hưởng thụ không gian sống yên bình, vừa thuận lợi trong công việc và giao thương.

Pháp lý chuẩn chỉnh – Yếu tố then chốt tạo niềm tin

Trong bối cảnh nhiều dự án tại các đô thị lớn còn vướng mắc pháp lý hoặc chậm bàn giao, pháp lý minh bạch trở thành "tấm khiên" bảo vệ quyền lợi và vốn đầu tư của khách hàng. Vạn Phát Velora được triển khai với đầy đủ hồ sơ pháp lý, sổ đỏ trao tay, tiến độ rõ ràng và cam kết thực hiện từ chủ đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy lựa chọn Vạn Phát Velora để đón sóng thị trường.

Dự án mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, từ đất nền, nhà phố liền kề đến biệt thự hoàn thiện, phù hợp cho người mua ở thực, kinh doanh hoặc khai thác cho thuê. Chia sẻ về quyết định đầu tư, anh Nguyễn Hữu Cường – một khách hàng tại dự án – cho biết: "Điều tôi quan tâm nhất là pháp lý. Khi biết Vạn Phát Velora có pháp lý hoàn chỉnh, tôi mới thật sự yên tâm lựa chọn. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư tránh rủi ro và dễ dàng sinh lời khi cần chuyển nhượng."

Đảm bảo cho uy tín của Vạn Phát Velora còn là sự kết hợp của hai thương hiệu lớn: Chủ đầu tư Vạn Phát – doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh, từng triển khai thành công nhiều dự án quy mô tại ĐBSCL và DKRS – đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu với mạng lưới rộng khắp, đội ngũ hơn 500 chuyên viên chuyên nghiệp. Uy tín và năng lực của hai thương hiệu này là bảo chứng cho tiến độ, chất lượng dự án và niềm tin của khách hàng.

Giá hợp lý, thanh toán linh hoạt, tiềm năng sinh lời hiệu quả

Một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vạn Phát Velora chính là mức giá hiện tại. So với mặt bằng bất động sản trung tâm Cần Thơ, giá tại dự án vẫn ở mức hợp lý, trong khi dư địa tăng giá trong tương lai gần được đánh giá rất lớn.

Ngay trong đợt ra mắt, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị sản phẩm – tương đương khoảng 368 triệu đồng – để sở hữu bất động sản. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay với ưu đãi lãi suất 0% lên đến 18 tháng. Chính sách này giúp nhà đầu tư tối ưu đòn bẩy tài chính, duy trì dòng tiền và linh hoạt trong kế hoạch sử dụng vốn.

Với những chính sách hấp dẫn đó cho nên sự kiện ra mắt dự án cuối tuần qua đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Nhiều giao dịch được chốt ngay trong sự kiện cho thấy sức hút thực tế của Vạn Phát Velora. Nhiều khách tham dự đánh giá cao mức giá cạnh tranh, pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời, coi đây là thời điểm tốt để đầu tư.

Theo các chuyên gia, khi hạ tầng khu Đông Cần Thơ hoàn thiện, giá đất tại khu vực này sẽ bứt phá mạnh mẽ nhờ hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ của công nghiệp – logistics – du lịch – cảng biển. Việc sở hữu sản phẩm ngay ở giai đoạn đầu được xem là "nước cờ" đón sóng thông minh.

Niềm tin này được củng cố qua phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng, cho thấy sự kỳ vọng mạnh mẽ vào tiềm năng sinh lời và giá trị gia tăng bền vững mà Vạn Phát Velora mang lại.

Thông tin dự án Vạn Phát Velora: Khu dân cư Minh Châu, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng