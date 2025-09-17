Văn phòng phẩm xanh – khát vọng mới trên bản đồ xuất khẩu

Cụ thể, tại phiên đối thoại cấp Bộ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vừa diễn ra, bà Trần Phương Nga – CEO Thiên Long Group, đã mang đến một thông điệp đầy cảm hứng: "Kỳ vọng Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu văn phòng phẩm xanh của Đông Nam Á, lan tỏa tinh thần hiếu học và tri thức Việt ra toàn cầu".

Phiên đối thoại quy tụ lãnh đạo các Bộ, ngành, chuyên gia và doanh nhân trẻ, trong đó có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long…

Đồng kiến tạo, lời giải cho bài toán phát triển

Các đại biểu cùng thảo luận giải pháp nâng cao năng lực hội nhập của khu vực kinh tế tư nhân, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển kinh tế xanh và tăng cường liên kết vùng. Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới.

Bà Trần Phương Nga – CEO Thiên Long Group tham luận tại Diễn đàn.

Trong phần tham luận, bà Trần Phương Nga đã phác họa bức tranh toàn cảnh ngành văn phòng phẩm Việt Nam, một ngành đặc thù gắn liền với nhu cầu học tập của hơn 25 triệu học sinh, sinh viên cả nước, vừa phục vụ tiêu dùng vừa góp phần nuôi dưỡng văn hóa hiếu học.

Tuy nhiên, ngành này đang đối diện nhiều thách thức: Thị trường còn phân mảnh, doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa hình thành chuỗi cung ứng mạnh; công nghiệp hỗ trợ yếu; đổi mới sáng tạo còn hạn chế; nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu; thiếu chiến lược định vị thương hiệu quốc gia; hợp tác nghiên cứu, phát triển giữa doanh nghiệp và các viện, trường còn hình thức. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh, chuyển sang sản phẩm đa năng, sản phẩm xanh, sản phẩm tích hợp công nghệ, trong khi thị trường nội địa mới bắt đầu thích ứng.

Ngành văn phòng phẩm Việt Nam phục vụ hơn 25 triệu học sinh – sinh viên.

"Để vượt qua điểm nghẽn, chúng tôi đề xuất tinh thần "Đồng kiến tạo", sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng quốc tế, nhằm xây dựng hệ sinh thái chuỗi giá trị văn phòng phẩm xanh", bà Nga nhấn mạnh.

Theo đó, Nhà nước và doanh nghiệp cần hợp tác phát triển vật liệu xanh như nhựa sinh học, nhựa tái chế, giấy tái chế; khuyến khích sản phẩm tuần hoàn – refill để kéo dài vòng đời và giảm rác thải; đồng thời đưa sản phẩm xanh vào danh mục mua sắm công và trường học, tạo sức cầu bền vững.

CEO Thiên Long cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, quản lý kho thông minh và thương mại điện tử xuyên biên giới; phát triển gian hàng quốc gia trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như: Amazon, Alibaba, Shopee Global để đưa sản phẩm Việt trực tiếp đến tay người tiêu dùng toàn cầu. Bà Nga cho rằng đã đến lúc ngành văn phòng phẩm cần một Hiệp hội Văn phòng phẩm Việt Nam để kết nối doanh nghiệp, chia sẻ hạ tầng logistics, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Biểu tượng tri thức mới

Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành văn phòng phẩm. "Chúng tôi đề xuất tổ chức "Vietnam Stationery Week", hằng năm, tham gia các hội chợ quốc tế dưới một gian hàng chung, đưa "Vietnam Stationery" vào Chương trình Thương hiệu quốc gia với khẩu hiệu "Inspiring Knowledge – Lan tỏa tri thức Việt", đẩy mạnh truyền thông quốc tế để gắn sản phẩm văn phòng phẩm Việt với giáo dục, sáng tạo và đổi mới", bà Nga chia sẻ.

Xa hơn, cần đồng kiến tạo một chiến lược quốc gia gắn kết ngành văn phòng phẩm với giáo dục, thúc đẩy phát triển bút thông minh, bảng điện tử, học cụ STEAM – không chỉ bán sản phẩm, mà cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện.

Bà Nga cũng đưa ra lộ trình cụ thể, giai đoạn 2025–2030 củng cố thị trường ASEAN, Nam Á, châu Phi, nơi nhu cầu học tập tăng nhanh; giai đoạn 2030–2035 mở rộng sang EU, Mỹ với lợi thế sản phẩm xanh đáp ứng tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Thiên Long cam kết tiên phong trong R&D, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, đóng vai trò hạt nhân kết nối doanh nghiệp trong ngành để cùng xây dựng thương hiệu quốc gia.

Các sản phẩm Eco-style của Thiên Long hiện diện tại điểm bán toàn quốc.

"Ngành văn phòng phẩm Việt Nam, nếu được đồng kiến tạo bởi doanh nghiệp – Nhà nước – cộng đồng, hoàn toàn có thể từ một ngành phụ trợ trở thành ngành mũi nhọn văn hóa, giáo dục, góp phần khẳng định vị thế quốc gia", bà Nga khẳng định.

Thiên Long cam kết tiên phong trong R&D, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, đóng vai trò hạt nhân kết nối doanh nghiệp trong ngành để cùng xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành.

Trong 2 ngày 15 và 16/9, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng hơn 1.500 doanh nhân…

Thông điệp từ diễn đàn không chỉ mở ra một hướng phát triển mới cho ngành văn phòng phẩm, mà còn khơi dậy một khát vọng lớn hơn, biến "Vietnam Stationery" thành biểu tượng tri thức mới, vươn tầm thế giới.