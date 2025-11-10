Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Văn Phú huy động 135 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần của Chủ tịch Tô Như Toàn

10-11-2025 - 17:05 PM | Bất động sản

Ngày 31/10/2025, Văn Phú đã phát hành trái phiếu mã VPI12503 trị giá 135 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch Tô Như Toàn.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 31/10/2025, Văn Phú đã phát hành 1.350 trái phiếu mã VPI12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 135 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến dáo hạn ngày 31/10/2028, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo Nghị quyết số 2710-1/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT và của Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và Công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPI, THG Holdings là pháp nhân có liên quan đến Chủ tịch Tô Như Toàn. Hiện, ông Toàn đang là Chủ tịch HĐQT tại THG Holdings.

Tính đến ngày 30/6/2025, Chủ tịch Tô Như Toàn sở hữu 72,6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 22,68% vốn Văn Phú. Ngoài ra, nhiều cá nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn cũng đang nắm lượng lớn cổ phiếu VPI.

Trong khi đó, THG Holdings nắm hơn 68 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 21,27%.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Văn Phú

Tính đến 30/9/2025, Văn Phú ghi nhận dư nợ 6 lô trái phiếu tổng cộng gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp mới phát hành 2 lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng (trong tháng 8/2025) và 150 tỷ đồng (trong tháng 3/2025).

Trong khi đó, lô trái phiếu trị giá hơn 148 tỷ đồng đáo hạn gần nhất vào tháng 6/2026. Tất cả trái phiếu đều có tài sản bảo đảm.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước và sau thuế quý III/2025 của Văn Phú lần lượt ở mức 143 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 262,9 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP. HCM) và một số dự án khác.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

