Văn Phú lọt Top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025

Dấu ấn từ bảng xếp hạng Brand Finance

Bảng xếp hạng này được thực hiện thường niên với các tiêu chí khắt khe như: năng lực tài chính, tốc độ tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận, quy mô quỹ đất, hiệu quả quản trị, cũng như mức độ nhận diện và uy tín thương hiệu trên thị trường. Đây là kết quả đánh giá độc lập, mang tính khách quan, phản ánh đúng sức bật và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Việc góp mặt trong danh sách Top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 cùng với các doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masteries Homes, Nam Long, Khang Điền… và Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 là minh chứng rõ rệt cho sức bật mạnh mẽ của Văn Phú trong giai đoạn 2024 - 2025. Từ một nhà phát triển bất động sản khởi đầu với các dự án nhà ở tại Hà Nội, đến nay doanh nghiệp đã mở rộng dấu ấn tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Nai… với danh mục dự án trải dài từ đô thị, hạ tầng giao thông, đến bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ.

Theo các chuyên gia, kết quả này không chỉ là sự công nhận về năng lực triển khai dự án mà còn khẳng định Văn Phú đang bước vào nhóm những doanh nghiệp bất động sản có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thị trường Việt Nam.

Nền tảng vững chắc: Quỹ đất chiến lược và tài chính ổn định

Thành tích lọt Top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam không chỉ đến từ uy tín thương hiệu, mà còn bắt nguồn từ nền tảng quỹ đất và tiềm lực tài chính vững vàng của Văn Phú. Trong giai đoạn 2024 - 2025, doanh nghiệp liên tục ghi dấu bằng loạt dự án trọng điểm trải dài khắp cả nước. Tiêu biểu như các dự án Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta - Sầm Sơn, dự án Phạm Hùng và dự án TT39-40 tại Hà Nội. Văn Phú cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc triển khai nhiều dự án tại phía Nam trong đó có các dự án trọng điểm là những khu đô thị quy mô lớn như Bình Chánh (TP.HCM, 10ha), Nhơn Trạch (Đồng Nai, 120ha).

Đặc biệt, thương vụ M&A quỹ đất hơn 9.000m² tại Phú Nhuận (TP.HCM) đã giúp Văn Phú sở hữu một trong những vị trí hiếm hoi ngay trung tâm thành phố - quỹ đất hứa hẹn cho ra đời sản phẩm mang tính biểu tượng trong tương lai gần. Cùng với đó, dự án BT Gò Dưa (TP. HCM) do công ty thành viên Văn Phú - Bắc Ái làm chủ đầu tư đã chính thức được tháo gỡ vướng mắc, mở ra cơ hội khai thác quỹ đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM, qua đó gia tăng đáng kể nguồn lực phát triển.

Không chỉ tăng tốc ở các dự án thương mại, Văn Phú còn ghi dấu ấn tiên phong trong những bài toán quy hoạch tầm quốc gia. Với tinh thần "dám nghĩ dám làm" Văn Phú đã hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả đề xuất dự án "Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng" theo hình thức BT và đã nhận được sự đồng thuận về chủ trương từ UBND TP. Hà Nội. Liên danh Văn Phú - Đèo Cả cũng đang làm việc với các chuyên gia hàng đầu thế giới để hoàn thiện đề án và dự kiến khởi công tháng 1/2026.

Triết lý "Vị nhân sinh" - sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động

Nếu nền tảng tài chính và quỹ đất là sức mạnh cứng, thì triết lý "vị nhân sinh" chính là yếu tố đã làm nên bản sắc khác biệt của Văn Phú. Triết lý này phản ảnh sâu sắc tinh thần nhân văn trong tư duy phát triển bất động sản của Văn Phú. Với định hướng coi khách hàng là trung tâm, Văn Phú không ngừng nỗ lực kiến tạo những không gian sống không chỉ hiện đại mà còn truyền cảm hứng và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng động.

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại các dự án của Văn Phú thể hiện rõ nét triết lý "vị nhân sinh" lấy con người là trung tâm trong mọi hoạt động phát triển dự án

Theo các chuyên gia, sự bền bỉ và kiên định của Văn Phú trong hành trình tạo lập những khu đô thị mang đậm bản sắc, có chiều sâu văn hóa là điều rất đáng trân trọng. Đó không chỉ là nỗ lực làm đẹp bộ mặt đô thị, mà còn là đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa quý báu cho các thế hệ mai sau.

22 năm phát triển cùng thị trường bất động sản Việt Nam, Văn Phú đã chứng minh vai trò không chỉ kiến tạo công trình mà còn kiến tạo cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững cho xã hội. Chính sự kiên định với triết lý "vị nhân sinh" cùng năng lực triển khai và quỹ đất chiến lược đã giúp Văn Phú góp mặt trong danh sách Top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam, đồng thời giữ vững vị thế trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất quốc gia. Thành quả này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng và là nền tảng để doanh nghiệp tự tin bước vào chu kỳ phát triển mới với chiến lược phát triển doanh nghiệp 10 năm (2023 -2032).