Văn Phú phát triển Khu đô thị du lịch Đại Phước 120ha tại Đồng Nai

Bước tiến chiến lược của Văn Phú tại miền Nam

Trên hành trình 22 năm phát triển, Văn Phú đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản Việt Nam bằng loạt dự án quy mô lớn như Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace – Giảng Võ, Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phỏng), Vlasta – Sầm Sơn (Thanh Hóa), The Terra – Bắc Giang…

Từng công trình đều thể hiện triết lý kiến tạo không gian sống lấy Con Người làm trọng tâm. Nghiên cứu toàn diện về nhu cầu sống của con người tại từng cộng đồng, từng địa phương với đa dạng các giá trị văn hóa đặc trưng, Văn Phú kiến tạo nên những dự án vị nhân sinh, góp phần phát triển cộng đồng cư dân văn minh.

Giờ đây, Văn Phú tiếp tục khẳng định thương hiệu bất động sản "vị nhân sinh" với Khu đô thị du lịch Đại Phước – dự án chiến lược đánh dấu bước mở rộng của doanh nghiệp về phía Nam với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng. Không đơn thuần mang ý nghĩa đầu tư, Khu đô thị du lịch Đại Phước thể hiện về tầm nhìn phát triển đô thị tương lai: thông minh, sinh thái, văn hóa và bền vững.

Tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Khu đô thị du lịch Đại Phước nằm trong vùng phát triển năng động bậc nhất phía Đông Nam Bộ, liền kề TP.Thủ Đức và chỉ cách trung tâm TP.HCM vài phút di chuyển qua cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai 2) hoặc cầu Cát Lái trong tương lai.

Dự án sở hữu lợi thế kết nối hiếm có khi giao thoa giữa đường bộ – đường thủy – hàng không: gần sân bay quốc tế Long Thành, tiếp giáp các tuyến cao tốc và mạng lưới logistics trọng điểm của vùng kinh tế TP. HCM – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Không chỉ thuận tiện giao thương, vị trí này còn giúp Khu đô thị du lịch Đại Phước trở thành "đô thị cửa ngõ" của phía Đông TP.HCM, điểm trung chuyển du lịch, thương mại và dịch vụ của toàn khu vực.

Tầm nhìn khác biệt – Vị nhân sinh, thông minh, giàu bản sắc

Khác với những dự án đô thị nghỉ dưỡng thông thường, Văn Phú định hình Khu đô thị du lịch Đại Phước là một không gian sống mở cửa cho mọi người – nơi thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái giao hòa.

Triết lý "Vị nhân sinh" tiếp tục được đặt làm trung tâm: khu đô thị hướng đến con người, cộng đồng và sự hòa hợp với thiên nhiên. Mỗi không gian ở, khu phố, công viên đều được thiết kế để kết nối – giữa các thế hệ, giữa con người và môi trường.

Không gian sinh thái tại Khu đô thị du lịch Đại Phước

Tại đây, thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái được hòa quyện thành một hệ sinh thái sống năng động, nơi cư dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống xanh, tiện nghi và kết nối. Mỗi khu phố, mỗi không gian công cộng đều được thiết kế để khuyến khích sự tương tác, lan tỏa tinh thần cộng đồng – đúng với tinh thần "phát triển vì con người" mà Văn Phú luôn theo đuổi.

Đô thị thông minh – Hạ tầng xanh bền vững

Với vị trí ven sông và hệ thống kênh rạch chằng chịt, Khu đô thị du lịch Đại Phước được quy hoạch như một đô thị sinh thái kiểu mẫu, nơi thiên nhiên trở thành một phần của hạ tầng.

Dự án áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật tiên phong trong kiểm soát môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Cụ thể, Kênh sinh học, vùng ngập nước, quảng trường trữ nước giúp kiểm soát ngập và làm sạch nguồn nước; Bioswale và Wetland tự nhiên tăng đa dạng sinh học, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đặc sắc; Hệ thống quản lý năng lượng, chiếu sáng và môi trường số hóa hướng tới mục tiêu "Không phát thải – Không ngập – Không lãng phí".

Những giải pháp này cho thấy tầm nhìn dài hạn và năng lực tài chính vững mạnh của Văn Phú. Hơn cả, khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp phát triển đô thị bền vững theo chuẩn quốc tế.

Không gian sống đa dạng – Bản hòa ca của bốn miền di sản

Với tổng diện tích hơn 125ha, trong đó gần 30% diện tích là cây xanh và mặt nước, Khu đô thị du lịch Đại Phước được chia thành bốn phân khu biểu tượng, kể lại câu chuyện văn hóa Nam Bộ bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Biệt thự ven sông "The Water Coconut Zone" – sang trọng, ẩn mình trong mảng xanh dừa nước đặc trưng.

Khu "230s Zone" – trung tâm sôi động mang tinh thần sáng tạo và kết nối, lấy cảm hứng từ thông điệp "tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập" của Maersk.

"The Black Tea Zone" – cửa ngõ du lịch trên sông, nơi mỗi ly trà mở đầu câu chuyện văn hóa Nam Bộ.

"The Green Rice Zone" – không gian nghỉ dưỡng độc đáo, hòa quyện giữa màu xanh cốm và sắc nước mây trời.

Mỗi phân khu là một "chương chuyện kể", tạo nên bản giao hưởng văn hóa – sinh thái – con người, vừa mang tính nghệ thuật, vừa thấm đẫm hơi thở phương Nam.

Khu đô thị du lịch Đại Phước được quy hoạch bài bản, đồng bộ

Khi các công trình trọng điểm như cầu Cát Lái và cầu Nhơn Trạch đi vào hoạt động, Khu đô thị du lịch Đại Phước sẽ trở thành trung tâm du lịch, thương mại và văn hóa lớn nhất cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Dự án hứa hẹn thu hút giới chuyên gia, nhà đầu tư và cư dân cao cấp, đồng thời đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Hơn cả một khu đô thị, Khu đô thị du lịch Đại Phước là minh chứng cho tầm vóc, năng lực và khát vọng kiến tạo của Văn Phú – doanh nghiệp luôn đặt con người làm trọng tâm và hướng đến giá trị lâu dài cho cộng đồng.