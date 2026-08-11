Van Phuc City mở bán căn hộ cao cấp Diamond Sky

Diamond Sky hoàn tất pháp lý, chính thức đủ điều kiện mở bán

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, phân khu căn hộ cao tầng Diamond Sky tại Van Phuc City chính thức đủ điều kiện mở bán, cột mốc được nhiều khách hàng TP.HCM theo dõi sát nhiều năm, bởi đây là căn hộ cao tầng tiên phong tại trung tâm bán đảo sau hơn một thập kỷ khu đô thị chỉ phát triển các phân khu thấp tầng.

Với một dự án cao cấp, đây là điều kiện tiên quyết trước khi bàn đến vị trí, thiết kế hay tiện ích, bởi pháp lý quyết định sự an tâm dài hạn của người mua.

Vị trí trung tâm

Diamond Sky nằm ở trung tâm TP.HCM: tọa lạc tại bán đảo Van Phuc City, khu đô thị 198 hecta phường Hiệp Bình. Khác với nhiều dự án phải chờ nhiều năm để tiện ích hình thành, cư dân Diamond Sky thừa hưởng ngay hệ sinh thái đã hoàn thiện: công viên nội khu, trường học, bệnh viện… lợi thế mà dự án đơn lẻ khó tái tạo trong thời gian ngắn.

Diamond Sky nằm tại trung tâm TP.HCM, cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút - Ảnh: PC

Song song đó, tiến độ thi công tại Diamond Sky tiếp tục đạt kế hoạch đã công bố. Phần móng cọc do Bachy Soletanche - tập đoàn Pháp nhiều thập kỷ kinh nghiệm nền móng công trình đảm nhiệm, phối hợp cùng Central, đơn vị tổng thầu thi công. Sự tham gia của hai đơn vị quốc tế và trong nước ngay từ giai đoạn nền móng cho thấy chủ đầu tư đặt yêu cầu cao về chất lượng của dự án.

Hệ sinh thái 198 hecta đã vận hành, không phải tiện ích chờ đợi

Đứng sau dự án là Van Phuc Group, đơn vị hơn 30 năm phát triển đô thị tại TP.HCM. Van Phuc City là minh chứng cho năng lực triển khai dài hạn: từ khu đất ven sông, Van Phuc Group phát triển thành khu đô thị hoàn chỉnh trong hơn một thập kỷ.

Diamond Sky: Môi trường trong lành, không gian sống sang trọng - Ảnh: PC

Ở giai đoạn mở bán đầu tiên, số lượng căn hộ Diamond Sky giới thiệu ra thị trường rất ít, phù hợp định hướng phát triển sản "ít nhưng phải chất lượng" mà Van Phuc Group theo đuổi nhiều năm qua.

Van Phuc Group và 30 năm kinh nghiệm phát triển đô thị

Diamond Sky đủ điều kiện mở bán cho thấy Van Phuc City bước sang giai đoạn mới: từ thấp tầng, sang sản phẩm cao tầng phục vụ nhu cầu an cư đa dạng hơn.

Quỹ đất trung tâm bán đảo ngày càng thu hẹp và đây là thời điểm dự án chính thức bước vào giai đoạn giao dịch sau quá trình chuẩn bị. Với người mua ở thực, pháp lý đầy đủ trước khi mở bán giúp loại bỏ rủi ro khi giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Với nhà đầu tư, dự án đủ điều là cơ sở đánh giá năng lực triển khai thực tế của chủ đầu tư.

Sở hữu vị trí trung tâm TP.HCM, không gian sống trong lành, hệ thống tiện ích đẳng cấp, pháp lý hoàn chỉnh và chủ đầu tư Van Phuc Group uy tín, Diamond Sky được đánh giá là sản phẩm có tiềm năng tăng giá vượt trội trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

Hotline: 1800 6363

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/