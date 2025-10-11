Vạn Xuân Service trở thành đối tác chiến lược dự án Happy One Mori

Bước tiến chiến lược khẳng định năng lực và uy tín

Tiếp nối thành công đạt Top 1 Đại lý phân phối toàn hệ thống dự án Happy One Sora và việc trở thành đối tác chiến lược cho dự án Happy One Mori không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực triển khai, mà còn là minh chứng cho uy tín, tinh thần chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vạn Xuân Service (VXS) trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, minh bạch và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi và chọn lọc, Vạn Xuân Service đã hoạch định chiến lược cụ thể nhằm bán sạch giỏ hàng dự án Happy One Mori thông qua việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới hợp tác và đẩy mạnh truyền thông thương hiệu.

Mở rộng quy mô – Gia tăng sức mạnh liên minh

Với định hướng "Bán hàng bằng năng lực – Dẫn đầu bằng giá trị", Vạn Xuân Service đã liên minh hơn 30 đơn vị F2 cùng đồng hành triển khai dự án. Hệ thống liên minh này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, chuyên nghiệp và hiệu quả – những giá trị cốt lõi mà Vạn Xuân Service luôn theo đuổi.

Lễ trao chứng nhận liên minh phân phối dự án Happy One Mori

Song song đó, công ty liên tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự kinh doanh, truyền thông, marketing nhằm đảm bảo đội ngũ "chiến binh VXS" luôn sẵn sàng, bản lĩnh và tự tin chinh phục mọi mục tiêu doanh số, đồng thời mang lại trải nghiệm tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

Khai trương chi nhánh Galaxy – Bước ngoặt mở rộng hệ thống

Để đáp ứng tốc độ phát triển và phục vụ nhu cầu khách hàng ngày càng lớn, trong thời gian tới, Vạn Xuân Service sẽ chính thức khai trương chi nhánh Galaxy tại mặt tiền Quốc lộ 13 – vị trí chiến lược, trung tâm giao thương sôi động của Bình Dương. Chi nhánh này được định hướng trở thành trung tâm kinh doanh và đào tạo hiện đại, nơi quy tụ các hoạt động giao dịch, hội thảo, đào tạo chuyên môn và tổ chức sự kiện của toàn hệ thống.

Cam kết đồng hành – Kiến tạo giá trị tương lai

Với sứ mệnh "Niềm tin hiện tại – Giá trị tương lai", Vạn Xuân Service luôn đặt chữ "Tín" và "Tâm" làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Sự hợp tác giữa Vạn Xuân Service và Vạn Xuân Group không chỉ mang ý nghĩa chiến lược kinh doanh mà còn là sự gắn kết về tầm nhìn: kiến tạo những công trình đáng sống, nâng tầm chất lượng an cư cho cộng đồng.

Trong hành trình sắp tới, Dự án Khu căn hộ, thương mại, văn phòng Khu vườn hạnh phúc - Vạn Xuân Service sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị phân phối uy tín hàng đầu, mang đến cho khách hàng những sản phẩm có giá trị thật, pháp lý minh bạch, thiết kế tinh tế và dịch vụ chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty cũng sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ và đào tạo con người – yếu tố then chốt để tạo nên khác biệt trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Công ty Cổ Phần Vạn Xuân Service chính thức nhận đăng ký khảo sát nguyện vọng (KSNV) dự án Happy One Mori chỉ với 25.000.000 đồng/KSNV và được tặng ngay 25.000.000 đồng khi ký văn bản thỏa thuận.

Công ty cổ phần Vạn Xuân Service

Hotline: 0917 11 66 22

https://vanxuanservice.com.vn/