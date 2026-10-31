Vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ hàng chục triệu đồng mỗi lượng

Nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao hoặc bắt đáy đang đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng

Sáng 31/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 146 USD, xuống còn 3.875 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

So với đỉnh khoảng 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026, giá kim loại quý này đã giảm hơn 30%. Cùng xu hướng thế giới, giá vàng trong nước sáng 31/10 tiếp tục giảm mạnh.

Lúc 10h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm trước.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC về quanh mức 139 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào có sự chênh lệch đáng kể. Phú Quý niêm yết giá mua ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng mua vào 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục lao dốc, người mua lỗ nặng. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, dù giá vàng trong nước liên tục đi xuống, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới quy đổi vẫn ở mức gần 19 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua đối mặt rủi ro kép, vừa chịu tác động từ đà giảm của giá thế giới, vừa có nguy cơ thua lỗ khi chênh lệch giá trong nước và quốc tế thu hẹp.

Với những người mua vàng ở vùng giá cao trước đó, đà giảm hiện nay khiến giá trị khoản đầu tư sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, những nhà đầu tư kỳ vọng bắt đáy khi giá tiếp tục đi xuống cũng đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn.

Đặc biệt, chênh lệch giữa giá mua và bán tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang ở mức cao. Riêng với vàng miếng SJC, mức chênh lệch phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa người mua có thể chịu khoản lỗ tương ứng nếu bán lại ngay tại cùng mức niêm yết, ngay cả khi giá thị trường không thay đổi.

Phân tích về đợt giảm giá hiện nay, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho rằng đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư.

Theo ông Thịnh, sau một chu kỳ tăng mạnh, việc nhà đầu tư bán vàng để hiện thực hóa lợi nhuận là diễn biến bình thường. Tuy nhiên, khi giá xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, áp lực bán có thể gia tăng do các lệnh cắt lỗ, thanh lý vị thế và hoạt động giao dịch theo xu hướng.

Chuyên gia nhận định, diễn biến này không đồng nghĩa vàng đã đánh mất vai trò bảo toàn giá trị trong dài hạn. Vàng vẫn là tài sản có khả năng phòng ngừa rủi ro trước những biến động lớn của kinh tế, tiền tệ và địa chính trị. Tuy nhiên, trong từng thời điểm, các yếu tố chi phối thị trường sẽ quyết định xu hướng giá.

Việc giá vàng giảm sâu khiến không ít nhà đầu tư lo ngại thị trường đã bước vào chu kỳ đi xuống mới. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa một đợt điều chỉnh mạnh và sự đảo chiều của xu hướng dài hạn.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định chu kỳ tăng của vàng đã kết thúc. Một tài sản có triển vọng dài hạn tích cực vẫn có thể trải qua những đợt điều chỉnh sâu, nhất là khi giá đã tăng quá nhanh và dòng tiền đầu cơ tham gia với tỷ trọng lớn.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro khi dồn tiền bắt đáy

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, từ nay đến cuối năm 2026, giá vàng tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế và tài chính quốc tế. Trong đó, có 5 nhóm yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi sát.

Đầu tiên là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên dồn tiền bắt đáy.

Nếu Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách, kim loại quý có thể chịu thêm sức ép. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, thị trường lao động suy yếu và Fed có cơ sở nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể được hỗ trợ.

Yếu tố thứ hai là diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Thông thường, đồng USD mạnh lên và lợi suất thực tăng sẽ gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, khi đồng bạc xanh suy yếu và lợi suất thực giảm, kim loại quý có thêm điều kiện phục hồi.

Thứ ba là tình hình địa chính trị và giá năng lượng. Những xung đột quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị cũng có khả năng đẩy giá năng lượng tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Thứ tư là hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Nếu xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục được duy trì, vàng vẫn có nền tảng lực cầu hỗ trợ trong dài hạn.

Cuối cùng là dòng vốn đầu tư thông qua các quỹ ETF, thị trường hợp đồng tương lai và nhu cầu vàng vật chất. Sự dịch chuyển của các dòng tiền này có thể tác động đáng kể đến biến động giá trong ngắn hạn.

“Đối với thị trường Việt Nam, giá vàng không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến quốc tế mà còn chịu ảnh hưởng từ cung cầu trong nước và cơ chế quản lý thị trường”, ông Hiếu cho biết.

Còn chuyên gia Đinh Trọng Thịnh cho biết, khi giá vàng thế giới giảm mạnh, giá trong nước cũng chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ và tốc độ giảm có thể khác nhau do nguồn cung, nhu cầu mua bán và chính sách kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Khả năng cải thiện nguồn cung, mức độ cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh và hiệu quả của các giải pháp quản lý thị trường sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá thời gian tới.

Nếu nguồn cung được cải thiện, thị trường có thêm điều kiện thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới. Ngược lại, khi cung cầu vẫn mất cân đối, giá vàng trong nước có thể giảm chậm hơn giá quốc tế, khiến người mua tiếp tục đối mặt với rủi ro.

“Việc giá giảm giúp mức giá mua vào trở nên hấp dẫn hơn so với thời điểm thị trường lập đỉnh, nhưng không đồng nghĩa vàng đã thực sự rẻ hoặc chạm đáy. Vì vậy, nhà đầu tư không nên chỉ căn cứ vào mức giảm của giá để quyết định mua vào, bởi thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh nếu các yếu tố bất lợi chưa được giải tỏa”, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nói.

Đối với những người có nhu cầu tích lũy vàng dài hạn, chuyên gia khuyến nghị cân nhắc giải ngân từng phần thay vì sử dụng toàn bộ nguồn tiền để mua vào tại một thời điểm.

Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro nếu giá tiếp tục giảm, đồng thời tránh áp lực phải xác định chính xác thời điểm thị trường tạo đáy.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, thời gian đầu tư và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản. Đặc biệt, không nên sử dụng tiền vay, tiền dành cho các nhu cầu thiết yếu hoặc nguồn vốn cần sử dụng trong ngắn hạn để đầu tư vàng. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc chạy theo tâm lý bắt đáy hoặc mua bán theo đám đông có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn.

“Thay vì cố gắng dự đoán chính xác đáy của thị trường, người mua cần ưu tiên quản trị rủi ro, cân đối nguồn vốn và tính toán kỹ mức chênh lệch mua - bán trước khi quyết định giao dịch”, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nói.