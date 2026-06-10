Vàng lao dốc, quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài “xả hàng”

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay lại bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên 9/6 sau một phiên tạm ngừng giao dịch. Sau động thái này, lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm xuống còn khoảng 1.016,5 tấn.

Diễn biến bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, chốt phiên 9/6, giá vàng giảm 1,6% về mức 4.260 USD/oz. Đà giảm chưa dừng lại khi sang phiên sáng 10/6, kim loại quý này tiếp tục mất thêm 1,6%, trượt khỏi mốc 4.200 USD/oz và rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái.

Quỹ vàng SPDR mạnh tay bán ròng trong lúc nhà đầu tư chờ Mỹ công bố các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ vào thứ Tư tuần này.

Giá vàng đang chịu áp lực lớn khi Fed duy trì lãi suất cao trong nhiều tháng để đối phó với lạm phát dai dẳng. Thậm chí, thị trường hiện bắt đầu tính đến khả năng Fed có thể tăng lãi suất trở lại, thay vì sớm hạ lãi suất như kỳ vọng trước đó. Trong bối cảnh này, số liệu CPI Mỹ sắp công bố có thể trở thành yếu tố quyết định hướng đi ngắn hạn của vàng.

Nếu CPI cao hơn dự báo, kỳ vọng lãi suất cao kéo dài sẽ được củng cố, qua đó có thể khiến đà điều chỉnh của vàng tiếp diễn sau khi kim loại quý rời xa vùng đỉnh kỷ lục hồi tháng 1. Ngược lại, nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể lấy lại hy vọng rằng Fed sẽ mềm mỏng hơn, từ đó hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Thời điểm công bố CPI càng đáng chú ý khi chỉ vài ngày sau đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) sẽ họp trong hai ngày 16-17/6. Đây là cuộc họp quan trọng vì nhà đầu tư không chỉ chờ quyết định lãi suất, mà còn theo dõi biểu đồ dự báo lãi suất và các cập nhật mới về triển vọng kinh tế của Fed.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết đợt bán tháo có thể sẽ gia tăng khi các nhà đầu tư thanh lý các vị thế thua lỗ trong các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng. “ Chúng tôi dự đoán giá vàng sẽ trở nên dễ biến động hơn trong thời gian ngắn sắp tới, do những khó khăn vĩ mô. Giá vàng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng trở lại từ lợi suất thực tế ”, bà nói.