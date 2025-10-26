Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

Giao dịch vàng trang sức ở Ahmedabad, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.

Giá vàng đã thu hẹp đà giảm vào ngày 24/10 (theo giờ địa phương) sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến một chút, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng kim loại quý này vẫn đang hướng đến tuần giảm đầu tiên trong 10 tuần.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.118,29 USD/ounce vào lúc 13h42 ngày 24/10 giờ Đông Mỹ (2h42 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam), sau khi giảm gần 2% vào đầu phiên. Giá đã giảm hơn 3% trong tuần.

Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,2% xuống còn 4.137,8 USD/ounce.

"Vàng và bạc tăng vọt khi chỉ số CPI lõi tháng 9 thấp hơn dự kiến, nhưng có lẽ chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn đà bán tháo trong tuần này. Diễn biến giá cho thấy vàng, đặc biệt là bạc, cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định", ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD trong ngày 20/10, nhưng đã giảm hơn 6% kể từ đó, do các nhà đầu tư chốt lời và những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống còn 48,65 USD/oz, hướng tới mức giảm hơn 6% trong tuần.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 3,0% trong 12 tháng tính đến tháng 9, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 3,1% của các nhà kinh tế.

Các nhà giao dịch gần như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ vào tuần tới, với một đợt cắt giảm khác dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, ngày 23/10, Nhà Trắng đã xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trước thời hạn áp thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là ngày 1/11.

"Nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường, có thể xuống mức 3.850 USD, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo", ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, nhận định.

Giá vàng thỏi đã tăng 55% trong năm nay, nhờ căng thẳng địa chính trị và thương mại, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ cùng nhiều yếu tố khác.

Tại các thị trường khác, giá bạch kim giảm 1% xuống còn 1.608,77 USD, và giá palladium giảm 0,5% xuống còn 1.450,05 USD.