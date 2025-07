Vành đai 4 TP.HCM tổng lực thi công: Khai mở kỷ nguyên đô thị hóa tại Bến Lức

Vành đai 4 tăng tốc toàn tuyến: "mồi lửa" cho làn sóng đô thị hóa phía Tây TP.HCM

Vành đai 4 TP.HCM là trục động lực chiến lược của vùng kinh tế phía Nam. Dài gần 200km, tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng, quy mô 6-8 làn xe, đi qua 5 tỉnh/thành TP.HCM, Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Vành đai 4 đoạn qua Bình Dương (cũ) đã chính thức khởi công ngày 18/6. Các đoạn còn lại qua Long An (cũ), Đồng Nai... đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến chính thức khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Vành đai 4 không chỉ là trục giao thông mà còn kích hoạt làn sóng đô thị hóa mới tại các địa phương tiềm năng như Bến Lức. Việc chủ đầu tư lớn đổ về từ 2024 minh chứng cho xu hướng dịch chuyển đô thị bám trục vành đai. Vinhomes Green City (197,2 ha), Ecopark với dự án Eco Retreat (220 ha), Nam Long khởi động các phân kỳ mới của Waterpoint (355 ha) cùng nhiều tên tuổi khác.

Khi hoàn thành, Vành đai 4 sẽ rút ngắn 30-40% thời gian kết nối từ Bến Lức đến TP.HCM và các đô thị vệ tinh (chỉ 15-30 phút), thúc đẩy dòng dịch chuyển dân cư về vùng ven với giá BĐS hợp lý và chất lượng sống tốt hơn.

Đặc biệt, Vành đai 4 còn là hành lang vận tải huyết mạch, giảm logistics, nâng cao năng lực KCN tại Bến Lức (Phúc Long, Thuận Đạo, Vĩnh Lộc 2, Phú An Thạnh, Prodezi), thu hút FDI, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ. Nằm ngay tâm điểm Vành đai 4, Bến Lức trở thành "cửa ngõ công nghiệp – đô thị" mới của phía Tây TP.HCM, mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư đón đầu tiềm năng tăng trưởng.

Có vành đai, cao tốc, sóng giãn dân đang ồ ạt dịch chuyển về Bến Lức

Tại nhiều quốc gia, các tuyến vành đai và cao tốc luôn đi đôi với chiến lược giãn dân từ trung tâm ra vùng ven. Nhờ kết nối nhanh với lõi đô thị, chúng không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn hình thành hành lang đô thị mới, nơi xuất hiện các khu dân cư vệ tinh, đại đô thị và trung tâm dịch vụ, logistics.

Sau khi Vành đai 3 hoàn thành và Vành đai 4 khởi công, các đô thị mới dọc tuyến tại Hà Nội bùng nổ, kéo giá BĐS tăng mạnh. Đơn cử, Đan Phượng giá đất mặt đường chính tăng lên 150-250 triệu/m2. Tại Hoài Đức, giao dịch đất nền 3 tháng cuối 2024 - đầu 2025 tăng vọt bằng cả năm trước cộng lại, với giá bình quân tăng 10-15% (lô mặt đường chính đạt 55-60 triệu/m2, tăng 15%). Sự đổ bộ của các chủ đầu tư lớn khẳng định trục đô thị vệ tinh này đang rất sôi động.

Bức tranh tương đồng tại TP.HCM, dù hạ tầng còn ở giai đoạn đầu (Vành đai 3 đạt hơn 40%), Vành đai 3 TP.HCM đã thúc đẩy xu hướng giãn dân và là động lực chính của BĐS vùng ven. Theo Savills Việt Nam, 50-70% dự án sơ cấp và hơn 60% nguồn cung tương lai tập trung quanh Vành đai 2 & 3. Theo Avison Young Việt Nam, nguồn cung căn hộ thương mại vùng ven Vành đai 3 tăng mạnh tại Bình Chánh, Nhà Bè và Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ). Những con số này minh chứng vai trò then chốt của Vành đai 3 trong việc kiến tạo đô thị vệ tinh và kéo giá BĐS tăng trưởng, đặc biệt tại khu Tây TP.HCM.

Trong đó, Bến Lức, tại giao điểm Cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Vành đai 4, là "tọa độ vàng" liền kề TP.HCM (20-30 phút di chuyển). Với quỹ đất lớn và giá còn mềm, Bến Lức đang là tâm điểm đón sóng giãn dân và đầu tư của TP.HCM.

THE SOLIA – Tâm điểm sáng giá đón sóng giãn dân khu Tây TP.HCM

Trên nền sóng hạ tầng và giãn dân mạnh mẽ tại khu Tây, THE SOLIA nổi bật là "tài sản đón sóng" lý tưởng trong giai đoạn đầu chu kỳ phát triển.

THE SOLIA sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Vành đai 4 – trục động lực mới của TP.HCM. Từ đây, kết nối TP.HCM chỉ 20 phút (qua Nguyễn Hữu Trí) và rút ngắn còn 10-15 phút khi Vành đai 4 hoàn thiện (tránh ùn tắc).

Trong bối cảnh Bến Lức khan hiếm đất nền (chuyển dịch sang căn hộ), THE SOLIA là dự án hiếm hoi với quỹ đất sạch.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, 100% sản phẩm có sổ đỏ – lợi thế lớn trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên pháp lý rõ ràng và tiến độ nhanh

THE SOLIA rộng 20,5 ha, nổi bật với hơn 27.000 m² tiện ích xanh gồm hồ bơi 400m², khu thể thao, công viên ven sông, và công viên nhạc nước... Với quy hoạch 10 cụm phân khu, THE SOLIA sắp khởi công shophouse, phòng khám đa khoa, cùng kế hoạch phát triển tiện ích lớn như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,.. kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện. Dự án hưởng lợi từ kênh tự nhiên và cách sông Vàm Cỏ Đông 1,5 km, tạo không gian sống trong lành.

Với giá bán hợp lý tương xứng giá trị thực (hạ tầng hoàn thiện, dân cư hiện hữu) và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi Vành đai 4 khai thác, đây là thời điểm "vàng" để sở hữu THE SOLIA, đón đầu chu kỳ bứt tốc thị trường khu Tây.