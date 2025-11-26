Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện

26-11-2025 - 07:50 AM | Lifestyle

Hiếm ai có đôi mắt cực phẩm như mỹ nhân này ở showbiz Việt.

Nói về nhan sắc, showbiz Việt không thiếu mỹ nhân. Tuy nhiên, để công chúng nhớ mặt điểm tên thì không phải ai cũng làm được. Bên cạnh tài sắc, nét đặc trưng là cách hiệu quả để người nghệ sĩ thu hút được sự chú ý của dư luận. Làng giải trí nước nhà có một mỹ nhân sở hữu đôi mắt mê hoặc lòng người, chỉ một ánh nhìn là ghi nhớ cả đời. Đó chính là NSƯT Kiều Anh. 

Nhan sắc của Kiều Anh không phải tuyệt phẩm trần gian, nhưng bù lại gương mặt lại hằn lên nét điện ảnh hút hồn. Khuôn mặt tròn, sống mũi thanh tú để lại ấn tượng mạnh đối với người xem. Điểm đặc biệt giúp khán giả nhận diện Kiều Anh dễ dàng là phải nói đến cánh cửa tâm hồn. Đôi mắt nữ diễn viên không long lanh, “bling bling” mà mang phảng phất nét u buồn, man mác - khiến đối phương ngắm mãi không rời. 

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 1.

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 2.

Đôi mắt nữ diễn viên không long lanh, “bling bling” mà mang phảng phất nét u buồn, man mác

Ánh nhìn của Kiều Anh được miêu tả như thể người phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, càng lận đận, truân chuyên càng đẹp khó tả. Đây cũng là “báu vật trời cho” giúp mỹ nhân 8x thể hiện một cách thuyết phục với những vai diễn long đong, khổ sở, yêu cầu chiều sâu cho nhân vật. Điển hình như vào đầu năm, màn hóa thân của cô vào Quyên trong bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại đã lấy đi không ít nước mắt từ khán giả. 

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 3.

Màn hóa thân của cô vào Quyên trong bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại đã lấy đi không ít nước mắt từ khán giả

Những khán giả yêu điện ảnh và truyền hình cũng nhận xét rằng ánh mắt ấy như chứa đựng câu chuyện của một đời người, thể hiện cảm xúc mà không cần lời thoại. Đây cũng là lý do tại sao, dù showbiz Việt có nhiều gương mặt mới, Kiều Anh vẫn giữ vị trí nhất định trong lòng khán giả. 

NSƯT Kiều Anh, tên đầy đủ Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Xuất thân là diễn viên múa, cô trở nên nổi tiếng với vai Nhung trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện.

Từ vai Nhung năm 2001, Kiều Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức biên kịch Kim Ngân từng cân nhắc cô cho vai Quỳnh Búp Bê ngay từ khi viết kịch bản. Tuy nhiên, Kiều Anh từ chối vai diễn này, bởi cô nhận thấy cần thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, thách thức khả năng diễn xuất của mình trong chặng đường dài của nghề diễn.

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 4.

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 5.

Kiều Anh từng là tuổi thơ của bao thế hệ khán giả với vai diễn Nhung trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời

Sau khi từ chối vai Quỳnh Búp Bê, Kiều Anh tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn có số phận như Hoa trong Tình Khúc Bạch Dương hay Nguyệt trong Hồ Sơ Cá Sấu. Dù vậy, những vai diễn này chưa thực sự giúp cô thể hiện sức bật mạnh mẽ trong diễn xuất, và nhiều khán giả nhận xét phong cách của cô vẫn còn một màu. Đến vai dì Mai trong Ngày Mai Bình Yên, Kiều Anh mang đến một diện mạo mới mẻ hơn với vai diễn tưng tửng, trang phục sặc sỡ, khác hẳn với những vai diễn nghiêm túc trước đó.

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 6.

Cô từng bị nhận xét một màu trong diễn xuất

Sắp tới, Kiều Anh tiếp tục chinh phục khán giả trong bộ phim Gia Đình Trái Dấu, một tác phẩm trên sóng khung giờ vàng. Bộ phim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh bên cạnh lớp diễn viên trẻ như Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thuỳ Dương... 

Gia Đình Trái Dấu khai thác những "vết xước" rất thật, tồn tại trong đời sống gia đình: Sự khác biệt giữa các thế hệ, những đối lập về quan điểm sống, hay các mâu thuẫn tưởng nhỏ mà hóa thành “cuộc chiến” giữa vợ và chồng...

Vbiz hiện tại không ai có đôi mắt đẹp hơn thế này: Càng buồn càng thăng hạng visual, một ánh nhìn như kể 1000 câu chuyện- Ảnh 7.

Sắp tới, Kiều Anh tiếp tục chinh phục khán giả trong bộ phim Gia Đình Trái Dấu

Cả Vbiz phải chịu thua khi 2 mỹ nhân này chung khung hình, đại tiệc visual đẳng cấp cuốn trôi mọi ánh nhìn

Theo Bạch Khởi

