VCBS biến động nhân sự HĐTV và Ban kiểm soát

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa có thông báo thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao.



Cụ thể, ông Lê Việt Hà sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để bổ nhiệm làm thành viên HĐTV VCBS.

Tiếp đến, bà Bạch Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Quan hệ công chúng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) được bổ nhiệm biệt phái thành viên HĐTV VCBS.

Cả ông Lê Việt Hà và bà Bạch Thị Thanh Hà đều sẽ giữ chức vụ trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, mỗi người được cử làm người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 15% phần vốn góp của Vietcombank tại VCBS kể từ ngày bổ nhiệm 14/08.

Theo VCBS giới thiệu, ông Lê Việt Hà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và nhận bằng Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Còn bà Bạch Thị Thanh Hà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (EMBA) năm 2010, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Quốc gia và Viện Quản trị Kinh doanh (UBI) Brussels, Vương quốc Bỉ.

Bà Hà gia nhập Vietcombank từ năm 1995, có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tín dụng, tài chính - kế toán và truyền thông thương hiệu. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu như Trưởng phòng Quản lý Tài chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trụ sở chính Vietcombank kiêm Thành viên HĐTV Công ty Cho thuê tài chính, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng Trụ sở chính Vietcombank.

Ngoài các thay đổi trong HĐTV, VCBS cũng ghi nhận thay đổi trong vai trò thành viên Ban kiểm soát.

Cụ thể, bà Phạm Thanh Huyền - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Vietcombank sẽ thôi kiêm nhiệm thành viên BKS VCBS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Người thay thế là bà Phạm Huyền Trang - Phó Trưởng phòng Giám sát hoạt động Vietcombank, hiệu lực từ ngày 14/08.

Trong diễn biến khác, HĐTV VCBS vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 1.669.29 tỷ đồng và thị phần môi giới cổ phiếu lọt top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu.

Về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025, VCBS mang về hơn 747 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 45% kế hoạch năm đề ra.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm hơn 203 tỷ đồng, giảm 29%. Theo giải trình, lợi nhuận nửa đầu đầu năm đi xuống do thanh khoản giảm, thị trường biến động mạnh đã tác động đến hoạt động môi giới và tự doanh.

Về thị phần, trong 6 tháng đầu năm, VCBS ghi nhận mức 2,89%, lọt top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới trên sàn HoSE.



